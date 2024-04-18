Zam görüşmelerinde yeni dönem! AYM'den yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren karar - Son Dakika
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Politika

Zam görüşmelerinde yeni dönem! AYM'den yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren karar

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Anayasa Mahkemesi kamu işçilerini ilgilendiren bir karar aldı. Mahkeme, sendika konfederasyonları ile hükümet tarafından imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcı olamayacağı hükmünü verdi. Anayasa'ya aykırı bulunan düzenlemenin iptal edilmesiyle idare ve sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmeleri öne çıkacak.

18.04.2024 11:18  Güncelleme: 12:43
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Anayasa Mahkemesi, sendika konfederasyonlarıyla hükümet arasında imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcı olacağına dair düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. AYM'nin kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer aldı.

HAKLAR PROTOKOLLERLE DEĞİL, İŞ SÖZLEŞMELERİYLE BELİRLENECEK

AYM'nin kararına göre kamu işçilerinin ücretlerini ve sosyal haklarını belirleyen süreçte konfederasyonlar ve hükümet arasındaki protokollerin yerine idare ve sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmelerinin öne çıkmasına imkan tanınacak.

"GREV VE TİS HAKKI ENGELLENİYOR"

Sözcü'nün haberine göre CHP'li milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren AYM, 6356 sayılı yasaya eklenen ek 2. maddenin "Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır." hükmünün anayasaya aykırı olduğunu tespit etti.

Çerçeve protokollerinin bağlayıcılığı sebebiyle sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kısıtladığı belirtilen kararda, "Söz konusu bağlayıcılık toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmasını da engeller nitelikte olduğundan sendikanın grev kararı almasını dolaylı olarak engeller niteliktedir" ifadelerine yer verildi.

"DÜZENLEME ANAYASA'YA AYKIRI"

Kararda bu engellerin sendikal faaliyete ve sendika hakkı kapsamında olan haklara temas ettiği ve düzenlemenin sendika hakkını sınırlandırdığı aktarıldı. Düzenlemenin Anayasa'nın 13. ve 51. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

2017'DE DÜZENLENMİŞTİ

696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na Aralık 2017'de ek 2. madde eklenerek hükümet ve kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanmasına olanak tanındı.

OHAL kapsamında yapılan düzenlemeyle işçi konfederasyonları, sendikaları geri plana atarak hükümetle toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşma protokolü imzalayabiliyordu.

Zam görüşmelerinde yeni dönem! AYM\'den yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren karar

Anayasa Mahkemesi, Hükümet, Sendika, Zam, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zam görüşmelerinde yeni dönem! AYM'den yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren karar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emir Emir: BEN ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM, ÇALIŞIRKEN EMEKLİ SANDIĞINA YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM, TARİHTE İLKDEFA MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE YANSITILMAMIŞTIR BU ZAMMI İSTİYORUZ.EMEKLİ SANDIĞINA 150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN ARASINDAKİ MAAŞ FARKI 3 KAT OLACAĞINA ARADAKİ FARK KAPATILIYOR.BEN NİYE FAZLA PRİM ÖDEDİM. 57 8 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Yeni nesil emekli olabilceğine bile inanmıyor. Ölmezse 65 yaşında emekli olcak. Alacağı maaş ise büyük ihtimalle şimdiklerden de düşük olacak. 1974 yılında yağ şeker kuyruğuna girerdik diye konuşanlar keşke bundan sonraki günlerimizi hesap etselerdi biraz. Hadi geldiniz gidiyosunuz. Çocuğunuz torununuz ne yapsın. Evlenemiyor korkudan insanlar. Ev kirası maaştan yüksek. 16 1
  • Hakan Şentürk: Vallahi ben belediyede çalışıyorum İstanbul'da kamuda çalıştığim halde herhangi bir doğru düzgün hakkımız yok .çocuk parası 110 TL yakacak 750 TL . Gerisi yol yemek .23 bin TL yani kadrolu elemanlar gibi değiliz kamudayiz tek ortak yanımız bu 25 4 Yanıtla

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