Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru - Son Dakika
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Politika

Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

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Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nu "Sen git, tasmanı tutanları eğlendirmek için dansözlüğünü yap! Sabrımızı sınama; belanı da bizden bulma" sözleriyle tehdit etti. Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise Yıldırım'a bu sözler üzerinden tepki göstererek "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" dedi.

09.01.2025 13:42
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı süreci üzerinden hedef aldığı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Benim saygım, sana değil oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" demişti.

"SABRIMIZI SINAMA, BELANI DA BİZDEN BULMA"

Dervişoğlu'nun sözlerine ise en sert karşılık Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan geldi. Bir video paylaşan Yıldırım "Müsavat, biz senin dansözlük yapma heveslisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen git, tasmanı tutanları eğlendirmek için dansözlüğünü yap! Sabrımızı sınama; belanı da bizden bulma" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

AYŞE ATEŞ DE TEHDİT VİDEOSUNA KAYITSIZ KALMADI

Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Müsavat Dervişoğlu'nu açık açık tehdit ettiği video büyük ses getirirken bu sözlere Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de kayıtsız kalmadı.

Yıldırım'ın videosunu alıntılayan Ateş paylaşımında "Marquis de Sade der ki 'Ceza görmemiş ilk suçtan daha cesaret verici bir şey yoktur.' Sormadan edemeyeceğim: Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
Ayşe Ateş\'ten Dervişoğlu\'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı\'na olay soru

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Son Dakika Politika Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Kingsman:
    ülkede ülkücüluk maskesi altında herkesi tehdit eden mafyalar kol geziyor ama hükümet ortağı olduğu için göz yumuyor. yazık ülkenin geldiği duruma. 284 25 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    MHP + ÜO =MAFYA 168 21 Yanıtla
  • Derman null:
    Helal be ablam.Bunlar davacı felan değil sadece ne denirse onu yaparlar. Rahmetli eşinizi mekânı cennet olsun. 170 14 Yanıtla
  • Hakan Şahin:
    türkiyenin kanun tanımaz belası aynı açıklamayı her hangi birisi yapsa bugün polisler sabah beşte evinden almış silivriye koymuştu geldigimiz durum budur. 150 11 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Memleketi bolende parcalayanda zararı verende sizsiniz.Bos yapmayın kendi ülkenizde istenmiyorsunuz yüzde 6-7 oy aliyosunuz.Toplanip millete sayılık yapmaktan başka bişey bilmiyorsunuz. 112 11 Yanıtla
  • Emir Konez:
    ülkücülük malesef yillrdir mafyacilik demekti. nihayetinde hükümete yanaşarak daha fazla manevra alanı kesfetttiler. meydan tamamen mafyaya kaldı. 106 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunun Sonun Gelmez 95 5 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bebek katilini anınca yorumu yayınlayamıyor musuz 78 6 Yanıtla
  • Murat Çelik :
    Ahmet bey sınansan ne olur 72 8 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bu ne hadsizlik ne terbiyesizlik sinan atesin katilisiniz hala car car konusuyorsunuz 39 10 Yanıtla
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