Ayşe Barım Hakkında İddianame Kabul Edildi

MENAJER Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.