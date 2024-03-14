Ayvalık Belediye Başkanı Alt Yapı Sorununu Gündeme Getirdi

Politika

Turizm alanında dünyanın ve Türkiye'nin cazibe merkezi konumundaki Balıkesir Ayvalık ilçesinin en büyük sorunu alt yapı konusunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ayvalık'ın alt yapı sorunun tamamen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumluluk sınırları içerisinde olduğunu hatırlatan Başkan Ergin; ilçede yaşanılan yol, su ve kanalizasyon sorunlarında vatandaşlar eleştiri oklarını Ayvalık Belediyesi'ne ve dolayısıyla şahsına yöneltilmesinin haksızlık olduğunu ifade etti.

Ayvalık'ın en büyük sorunu olan alt yapı için ivedilikle yapılması gereken yatırımın hayata geçirilebilmesi adına Ayvalık Belediyesi olarak her kulvarda mücadele ettiklerini ve halen de çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Mesut Ergin, Ayvalık Belediye Başkanı olmadan önce Bütünşehir Yasası dahilinde kapatılan Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana bölgenin alt yapısının çözümlenmesi için büyük bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Bu nedenledir ki 2009'da, Küçükköy Belediye Başkanlığına seçildiğimde ilk iş kanalizasyon, arıtma ve derin deşarjı tamamlayıp faaliyete sokmak oldu. Çok şükür, Sarımsaklının altyapı sorununu çözerek görev dönemimizi tamamladık. Ancak, 2014'de Büyükşehir Yasası Küçükköy Beldesi kapatıldı ve Altyapı Hizmetleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki BASKİ'nin yetki ve sorumluluğuna geçti. Bu nedenledir ki, Ayvalık Belediyesi, altyapı ve kanalizasyon konusunda hiçbir şekilde yetkili ve söz sahibi değildir. Maddi manevi bir kaynak ayıramaz, ayırması da hukuken yasaktır. Bu konuda tüm yetki ve sorumluluk parayı toplayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Ayvalık Belediyesi'nin bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Ayvalık Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana aradan geçen beş yıllık hizmet dönemim boyunca Büyükşehir Meclis toplantılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başta olmak üzere Ankara'da bakanlıktaki görüşmelerimde sürekli olarak Ayvalık'ın altyapı yatırımına dahil olması için girişimlerde ve adeta baskılarda bulundum. İnşası gerçekleşmesi halinde milyar liraları bulacak bu altyapı yatırımının Ayvalık'a kazandırılmasının beraberinde getireceği artıları dile getirdim. Fakat bu konuda Büyükşehir Belediyesi, bakanlık ya da diğer yetkililer Ayvalık için; kanalizasyon ve atık su ile ilgili bir altyapı, ya da temiz su ile ilgili bir altyapı yatırımını uygun görmediler. Böyle bir bütçeyi, ayırmadılar" dedi.

Yasa gereği büyükşehir belediyelerinde toplanan katı atık bedelinin yanı sıra ilçe belediyesine yansıyacak olan atık su ve içme suyu paylarına ait paraların Ayvalık Belediyesi'ne çok düzensiz bir şekilde ve zorluklarla tahsis edebilmeye mahküm bırakıldığını kaydeden Mesut Ergin, "Böylesi bir konjonktürde, Ayvalık'ın en büyük sorunu olan alt yapı için ivedilikle yapılması gereken yatırımın hayata geçirilmesi için çabalarımız tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yücel Yılmaz ile AK Parti Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ali Gür'ün samimi olmadıklarını savunarak, "Madem Ayvalık'ı çok seviyordunuz, neden bu zamana kadar Ayvalık'a hak ettiği hizmetleri getirmediniz? Hal böyleyken, şimdi seçimlerde aday olduğunuz için de "Ayvalık'a gerçek belediyeciliği getireceğiz" gibi içi boş vaatler sıralıyorsunuz. Peki, 10 yıldır Ayvalık'ın tüm kaynaklarını tahsil ettiğiniz halde neden bu güzel kente bu hizmetleri vermediniz? Ayvalık halkı size nasıl güvensin?" diye sormayı da ihmal etmedi. - BALIKESİR