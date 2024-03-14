Ayvalık Belediye Başkanı Alt Yapı Sorununu Gündeme Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ayvalık Belediye Başkanı Alt Yapı Sorununu Gündeme Getirdi

Ayvalık Belediye Başkanı Alt Yapı Sorununu Gündeme Getirdi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık ilçesinin alt yapı sorunlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Ergin, alt yapı yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

14.03.2024 17:28  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm alanında dünyanın ve Türkiye'nin cazibe merkezi konumundaki Balıkesir Ayvalık ilçesinin en büyük sorunu alt yapı konusunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ayvalık'ın alt yapı sorunun tamamen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumluluk sınırları içerisinde olduğunu hatırlatan Başkan Ergin; ilçede yaşanılan yol, su ve kanalizasyon sorunlarında vatandaşlar eleştiri oklarını Ayvalık Belediyesi'ne ve dolayısıyla şahsına yöneltilmesinin haksızlık olduğunu ifade etti.

Ayvalık'ın en büyük sorunu olan alt yapı için ivedilikle yapılması gereken yatırımın hayata geçirilebilmesi adına Ayvalık Belediyesi olarak her kulvarda mücadele ettiklerini ve halen de çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Mesut Ergin, Ayvalık Belediye Başkanı olmadan önce Bütünşehir Yasası dahilinde kapatılan Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana bölgenin alt yapısının çözümlenmesi için büyük bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Bu nedenledir ki 2009'da, Küçükköy Belediye Başkanlığına seçildiğimde ilk iş kanalizasyon, arıtma ve derin deşarjı tamamlayıp faaliyete sokmak oldu. Çok şükür, Sarımsaklının altyapı sorununu çözerek görev dönemimizi tamamladık. Ancak, 2014'de Büyükşehir Yasası Küçükköy Beldesi kapatıldı ve Altyapı Hizmetleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki BASKİ'nin yetki ve sorumluluğuna geçti. Bu nedenledir ki, Ayvalık Belediyesi, altyapı ve kanalizasyon konusunda hiçbir şekilde yetkili ve söz sahibi değildir. Maddi manevi bir kaynak ayıramaz, ayırması da hukuken yasaktır. Bu konuda tüm yetki ve sorumluluk parayı toplayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Ayvalık Belediyesi'nin bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Ayvalık Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana aradan geçen beş yıllık hizmet dönemim boyunca Büyükşehir Meclis toplantılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başta olmak üzere Ankara'da bakanlıktaki görüşmelerimde sürekli olarak Ayvalık'ın altyapı yatırımına dahil olması için girişimlerde ve adeta baskılarda bulundum. İnşası gerçekleşmesi halinde milyar liraları bulacak bu altyapı yatırımının Ayvalık'a kazandırılmasının beraberinde getireceği artıları dile getirdim. Fakat bu konuda Büyükşehir Belediyesi, bakanlık ya da diğer yetkililer Ayvalık için; kanalizasyon ve atık su ile ilgili bir altyapı, ya da temiz su ile ilgili bir altyapı yatırımını uygun görmediler. Böyle bir bütçeyi, ayırmadılar" dedi.

Yasa gereği büyükşehir belediyelerinde toplanan katı atık bedelinin yanı sıra ilçe belediyesine yansıyacak olan atık su ve içme suyu paylarına ait paraların Ayvalık Belediyesi'ne çok düzensiz bir şekilde ve zorluklarla tahsis edebilmeye mahküm bırakıldığını kaydeden Mesut Ergin, "Böylesi bir konjonktürde, Ayvalık'ın en büyük sorunu olan alt yapı için ivedilikle yapılması gereken yatırımın hayata geçirilmesi için çabalarımız tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yücel Yılmaz ile AK Parti Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ali Gür'ün samimi olmadıklarını savunarak, "Madem Ayvalık'ı çok seviyordunuz, neden bu zamana kadar Ayvalık'a hak ettiği hizmetleri getirmediniz? Hal böyleyken, şimdi seçimlerde aday olduğunuz için de "Ayvalık'a gerçek belediyeciliği getireceğiz" gibi içi boş vaatler sıralıyorsunuz. Peki, 10 yıldır Ayvalık'ın tüm kaynaklarını tahsil ettiğiniz halde neden bu güzel kente bu hizmetleri vermediniz? Ayvalık halkı size nasıl güvensin?" diye sormayı da ihmal etmedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Yerel Haberler, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayvalık Belediye Başkanı Alt Yapı Sorununu Gündeme Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gerçek Belediyecilik Halkın Hizmetleri İçin Olmalıdır
    18:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gerçek Belediyecilik Halkın Hizmetleri İçin Olmalıdır

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
    18:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti AĞRI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.


18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:02 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah’a gireceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 18:57:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Alt Yapı Sorununu Gündeme Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement