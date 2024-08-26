Ayvalık Belediye Başkanı: Beş yılda yollara büyük yatırımlar yapıldı - Son Dakika
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Politika

Ayvalık Belediye Başkanı: Beş yılda yollara büyük yatırımlar yapıldı

Ayvalık Belediye Başkanı: Beş yılda yollara büyük yatırımlar yapıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, beş yıllık dönemde yollara büyük yatırımlar yapıldığını belirtti. Başkan Ergin, yapılan çalışmaları denetleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve önerilerini not aldı.

26.08.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, beş yıllık dönemde yollara çok büyük yatırımlar yapıldığı söyledi.

Küçükköy mahallesi Sefaköy mevkisi, Zeytin Sokak'taki yol yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Mesut Ergin, "Pazar günü dahil yoğun bir tempo ile çevreye rahatsızlık vermeden işlerine devam eden emekçilerimizle ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Onları dinledik, sohbet ettik ve önerilerini not aldık" dedi.

Yaklaşık 9 bin metrekarelik yolun çoğunun tamamlandığını belirten Başkan Mesut Ergin, "Geçtiğimiz 5 yılda Ayvalık'ta yollarımıza en çok yatırım yapılan dönemi yaşadık. Bu dönem de söz verdiğimiz gibi Ayvalık'ta yapılmayan yol bırakmayacağız, sorunları bir an önce çözeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mesut Ergin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayvalık Belediye Başkanı: Beş yılda yollara büyük yatırımlar yapıldı - Son Dakika

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