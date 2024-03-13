Ayvalık Belediyesi Sosyal Anlamda İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor - Son Dakika
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Politika

Ayvalık Belediyesi Sosyal Anlamda İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Ayvalık Belediyesi Sosyal Anlamda İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Ayvalık Belediyesi, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve nakil hizmeti sağlayarak sosyal belediyecilik alanında öne çıkıyor.

13.03.2024 16:43  Güncelleme: 17:58
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Balıkesir (İHA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla öne çıkan Ayvalık Belediyesi'nin başarılı başkanı Mesut Ergin, ilçede sosyal anlamda yaptıkları işlerle, "5 yılda kimsesizlerin kimsesi" olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ayvalık Belediyesi; pandemi döneminde evlerine kapanmak zorunda kalan yaklaşık 2 bin 500 aileye bünyesindeki Aşevi'nden iki öğün yemek çıkarıp, belediye personeliyle de bu yemekleri tek tek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürerek, o dönemde evlerinde tek başına yaşamak zorunda kalan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kalbinde taht kurmayı başarmıştı. Bu başarının sırrını gazetecilere açıklayan Başkan Ergin, "Biz gerek Küçükköy Belediye Başkanlığı dönemimizde, gerekse de Ayvalık Belediye Başkanlığı sürecinde sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye çalıştık. Halk'a hizmetin, Hakka hizmet olduğu şiarıyla yaptığımız çalışmalarımızda, ilçemiz de ihtiyaç sahibi bir tek bile çocuğun yatağa aç girmemesi, gözü yaşlı bir tane bile ihtiyaç sahibi vatandaşımızın kalmamasına yönelik çaba gösterdik" dedi.

5 yıllık Ayvalık Belediye Başkanlığı döneminde, kendileri için en zor dönemin pandemi süreci olduğunu vurgulayan Mesut Ergin, " Bu süreçte sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanılan o olağanüstü durumun, Ayvalık'ımızda da olumsuz yansımalarını yaşadık. Birçok önemli hamleyi hayata geçirmeyi planladığımız o dönemde, ülkemiz genelinde olduğu gibi halkımızın yaralarını sarabilmek için mücadele vermek zorunda kaldık. Virüsün yayılmaması adına alınan ciddi tedbirler dahilinde, özellikle kimsesizlerin kimsesi olmaya çalıştık. Bu çerçevede; evlerinde yapayalnız yaşayan yaşlılarımız, ihtiyaç sahibi ailelerimizin tüm fertleri ve bu ailelerin çocukları için yoğun mesailer harcadık. Belediye olarak hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle aşevimizde pişirip, kotardık ve sıcak yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. O dönemler Covid 19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerini steril şartlarda ve dini vecibeleri harfiyen yerine getirerek defnetmeye özen gösterdik. Yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştık. Entübe edilip, sonrasında hayata tutunabilmeye çalışan vatandaşlarımızın hayata dönüşlerinin sevincine onlarla kucaklaşarak ortak olduk. Doğrusu hem dünya genelinde insanlık, hem de ülke olarak çok kötü bir dönemdi o süreç. Allah bir daha öylesi günleri bizlere yaşatmasın" temennisinde bulundu.

Ayvalık Belediyesi olarak sosyal açıdan verdiklerin hizmetlerin yelpazesinin oldukça geniş olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, "Mesela Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesindeki hasta nakil ambulansları ve binek otomobillerle her gün tamamen ücretsiz olarak başta Balıkesir, İzmir, Manisa olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki hastanelere, Ayvalık'ta ikamet eden hastaları götürüp, getirmeyi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Biz; sosyal belediyecilik anlayışını öne alan bir belediyeyi yönetiyoruz. Bizim için önemli olan, sıkıntılı ve karanlık günlerinde vatandaşlarımızın yanında olabilmektir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana da bu misyonumuzu yürütmeye çalışıyoruz. Her gün çevre il ve ilçelerdeki hastanelerde, hastalıklarına şifa arayan vatandaşlarımıza ücretsiz nakil hizmetlerimizi veriyoruz. Bunun dışında yine aynı birimimizin bünyesinde vefat eden vatandaşlarımızı da tamamen ücretsiz olarak kabristanımızda defnediyor ve tüm cenaze masraflarını da üstleniyoruz. Kara günlerde insanımızın yanında olmak, acıları paylaşmak bizim geleneğimizden gelmektedir. Ayvalık'a yakışan da budur. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz; her zaman "Kimsesizlerin kimsesi" olmaya özen gösteren bir anlayışla Ayvalık Belediyesi'ni yönetmeye çalıştık ve çalışacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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