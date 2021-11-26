Azerbaycan, 2 Ermeni'yi Ermenistan'a iade etti - Son Dakika

Azerbaycan, 1 Ermeni asker ve 1 Ermeni vatandaşını Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 1 Ermeni askerin ve 1 Ermeni vatandaşının Ermenistan'a iade edildiği bildirildi. Söz konusu kişilerden birinin, 16 Kasım'da Ermenistan'ın provokasyonları sonucu devlet sınırında meydana gelen çatışmalarda yaralı olarak yakalandığı, bu süre zarfında tedavisinin yapıldığı aktarıldı. İade edilen diğer kişinin ise Ağdam ili istikametinde Azerbaycan askerlerinin bulunduğu bölgeye girerken yakalandığı, ön araştırma sonucunda kendisinin sivil olduğu ve yolunu kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi. - BAKÜ