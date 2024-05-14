Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi çağrısında bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının geçmişte kaldığını belirterek, AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kuruluşların feshedilmesi gerektiğini söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın barış sürecini başlattığını ve barış anlaşması metnini hazırlayarak müzakereye sunduğunu ifade etti. AGİT Minsk Grubu'nun Karabağ sorununun çözümünde hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlayarak işgale son verdiğini belirtti.

14.05.2024 12:35
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının geçmişte kaldığını belirterek, "Artık AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kuruluşların feshedilmesinin zamanı geldi" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkeye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı, Malta Dışişleri Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ve beraberindeki heyeti kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini başlatan tarafın Azerbaycan olduğunu, barış anlaşması metninin Azerbaycan tarafından hazırlanarak müzakereye sunulduğunu ifade etti. Aliyev, barış gündeminin ilerletilmesi amacıyla şu anda Azerbaycan ile Ermenistan arasında müzakere sürecinin devam ettiğini belirtti.

"Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı tarih oldu"

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorununun barışçıl çözümü için kurulan AGİT Minsk Grubu'nun hiçbir şey yapmadığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı ve topraklarımızın işgali, AGİT'in kuruluşundan bu yana bu gündeminde olmasına rağmen, AGİT'in Misk Grubu'nun arabuluculuk mekanizması çatışmanın sonuçlarını ortadan kaldırması ve ülke içinde yerinden edilenlerin geri dönüşü için hiçbir şey yapmadı. AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının yıllarca yürüttüğü müzakere süreci, Azerbaycan topraklarındaki işgalin sürdürülmesine hizmet etti. Azerbaycan, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun olarak toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlayarak işgale son verdi. Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı tarih oldu. Bu yüzden artık AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kurumların feshedilmesinin zamanı geldi. Azerbaycan bu konuyu gündeme getirdi. Ermenistan'ın da bunu kabul etmemesi için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

Ian Borg ise görüşmede Malta'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerinin normalleşmesini ve barış anlaşması müzakere sürecini desteklediğini belirtti.

Toplantıda, AGİT çerçevesinde ulaşım bağlantıları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Karabağ soruna barışçıl bir çözüm bulunmasını teşvik etmek amacıyla 1992'de kurulan AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlığını ABD, Rusya ve Fransa yürüyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

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