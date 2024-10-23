Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu yolladığı belirtildi. Mektupta, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların olmasının onları derinden üzdüğünü belirten Aliyev, "Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, mağdurların ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralananlara şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ