Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir\'i ziyaret etti

Politika

Azerbaycan'da yapılan seçimler sonrası 5'inci kez Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci kez devlet başkanı seçilmesinin ardından ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine başkente gelen Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aliyev ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Daha sonra Atatürk'ün mozelesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çekilen Aliyev, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aliyev, deftere şunları yazdı:

"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun." - ANKARA