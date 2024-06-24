Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağıstan'daki saldırılar için taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağıstan'daki saldırılar için taziye mesajı gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, saldırıları kınayarak terörle mücadeleyi desteklediğini belirtti.

24.06.2024 11:21
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, Dağıstan'da düzenlenen silahlı saldırılar sonucu siviller ile polislerin öldürülmesi haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden sarstığını belirtti. Aliyev, "Bu kanlı saldırıyı Azerbaycan halkı ve kendi adıma şiddetle kınıyorum. Terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz. Size, Dağıstan halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Can kaybı 15'e yükseldi

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün 18.00 sıralarında Mahaçkale ve Derbent kentlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 1 sinagog, 2 kilise ve 1 polis kontrol noktasına eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti. Polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda çıkan çatışmada 15 polis hayatını kaybetmiş, saldırganların yakalanması için düzenlenen operasyonda ise 6 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağıstan'daki saldırılar için taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağıstan'daki saldırılar için taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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