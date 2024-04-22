Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin ile işbirliği olanakları, stratejik ortaklık ve bölgesel konuları ele aldı. Putin, Azerbaycan'a yapılan yatırımları ve ikili ilişkilerin gelişimini vurgularken, Aliyev ise tarihi anların iki ülkeyi daha da yakınlaştırdığını belirtti. Görüşme, Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmeye başlamasının ardından gerçekleşti.

22.04.2024 18:11
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarına başladı. Aliyev, Moskova temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider işbirliği olanakları, stratejik ortaklık ve bölgesel konuları ele aldı.

Putin, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e büyük saygı duyduğunu belirterek, "Bu günlerde Baykal-Amur Karayolu'nun (BAK) 50. yılını kutluyoruz. Herkes babanızın hükümet komisyonuna başkanlık ederek çok önemli bir rol oynadığını iyi biliyor. Tüm Sovyetler Birliği için önemli olan bu görkemli projenin organizatörlerinden biriydi. Bunu sadece bilmekle kalmıyoruz, hatırlıyor ve bunun anısını saklıyoruz. Bugün BAK gazileriyle bir toplantı yapıp konuşacağız. Hem BAK hem de Trans- Sibirya demiryolunun doğu test alanı olarak adlandırılan alanını geliştiriyoruz" dedi.

Azerbaycan'a 4 milyardan fazla yatırım

Azerbaycan'la ikili ilişkilerini geliştirmek istediğini bildiren Putin, "Ticaret ciromuz artıyor, şimdiden 4 milyar dolardan fazlasına ulaştı. Dolar bazında konuşursak 6 milyar dolar Rusya'nın Azerbaycan ekonomisine yaptığı yatırımdır. Hükümetlerarası komisyon aktif olarak çalışıyor ve ekonominin reel sektöründe, işbirliğinde, altyapıda birçok ilginç işbirliği alanı var" ifadelerini kullandı.

"Tarihteki unutulmaz anlar ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştırıyor"

Azerbaycan ve Rusya ilişkilerinin geçmişte ve gelecekte her daim gelişeceğini belirten Aliyev, "Haydar Aliyev'in anısına gösterilen saygıyı çok takdir ediyoruz. O, bu projenin gerçekleştirilmesi için çok katkıda bulundu. Bu büyük projeye katılmak bizim için büyük bir mutluluk ve onurdur. Bugün ilerleyen saatlerde bu küresel projenin uygulanmasına katkıda bulunanlarla da görüşeceğiz. Tarihteki bu unutulmaz anlar, ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırıyor. İki yıldan fazladır, Şubat 2022'de Kremlin'de imzaladığımız ve gelecekteki ilişkilerimizin ilerici gelişimini önceden belirleyen ana politika belgesi olan İttifak İşbirliği Bildirgesi çerçevesinde çalışıyoruz" dedi.

Kuzey-güney ulaştırma koridoru projesinin iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığına değinen Aliyev, "Kuzey-güney uluslararası ulaştırma koridoru projesi, ülkelerimizi bir araya getiriyor ve ticaretin canlanmasına katkı sağlıyor. Bölgesel güvenlik sorunları toplantılarımızın gündeminde sürekli yer alıyor. Rusya, Kafkasya'da ve daha geniş coğrafyada bölgesel güvenlik açısından önemli bir ülkedir. Güven, işbirliği, karşılıklı anlayış tedbirlerini güçlendirmeyi ve tüm sorunları etkileşim ruhuyla çözmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus barış güçleri Karabağ'dan çekiliyor

Aliyev ve Putin arasındaki görüşme, Kremlin'in Rus barış güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden çekilmeye başladığını açıklamasının ardından gerçekleşti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi - Son Dakika
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