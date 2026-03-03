Azerbaycan'dan Avrupa'ya Güvenilir Enerji Tedariki

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, "Son yıllarda özellikle Avrupa'da enerji güvenliği alanında ortaya çıkan meselelerin çözümü amacıyla Avrupa'ya tedarik ettiğimiz doğal gaz özel bir role sahiptir" dedi.

Güney Doğal Gaz Koridoru Danışma Konseyi'nin 12. Bakanlar Toplantısı ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi'nin 4. Bakanlar Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Toplam 27 ülkeden yetkililerin katıldığı toplantılarda enerji arz güvenliği, Güney Gaz Koridoru'nun kapasite artırımı ve yeşil enerji alanındaki iş birliği konuları ele alındı. Toplantılar sonrası Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Avrupa Komisyonu'nun Enerji ve Konut Politikası Komiseri Dan Jorgensen ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Şahbazov, "Azerbaycan, Avrupa'nın güvenilir bir gaz tedarikçisidir. Uzun yıllardır bu enerji tedariki hem petrol alanında hem de doğal gaz alanında gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda özellikle Avrupa'da enerji güvenliği alanında ortaya çıkan meselelerin çözümü amacıyla Avrupa'ya tedarik ettiğimiz doğal gaz özel bir role sahiptir. Bugün etkinlikte yer alan Avrupa Komisyonu'nun Enerji ve Konut Politikası Komiseri Dan Jorgensen da bu hususu özellikle vurguladı ve Azerbaycan'ı güvenilir bir ortak olarak değerlendirdi. Elbette biz de bu iş birliğini gelecekte nasıl geliştireceğimiz konusunda kapsamlı bir diyalog yürüttük ve düşünüyorum ki bir sonraki aşamada bu iş birliği daha da genişletilecektir. Aynı zamanda Azerbaycan'da yeşil enerji projelerinin geliştirilmesi de olumlu karşılanmaktadır. Bu alan Avrupa Birliği için oldukça ilgi çekicidir. Onlar, hem yeşil enerji üretimi alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalara hem de Azerbaycan'ın girişimiyle bugün hayata geçirilen bir dizi yeşil enerji ve genel olarak elektrik enerjisi koridoru projelerine destek vermektedir. Bu projeler ayrıca şu açıdan da desteklenmektedir: Bu elektrik bağlantı hatları Azerbaycan'ı hem Avrupa ile hem Orta Asya ile ve gelecekte Yakın Doğu ile birleştirme imkanı ortaya koymaktadır. Biz bu yönde her gün çalışıyoruz ve Avrupa Birliği ile bu projeleri koordine ediyoruz. Onlar da tüm bu süreçlerde yakından gözlemci olarak yer almaktadırlar" dedi.

Güney Gaz Koridoru'nun uzun vadeli ve stratejik nitelikli bir proje olduğunu belirten Şahbazov, "Şüphesiz ki bu projeye yöneltilen tüm yatırımlar artık geri dönmektedir ve proje bizim için özel bir önem taşımaktadır. Kuşkusuz bu ülkemize büyük miktarda gelir sağlayan stratejik bir projedir. Gelecekte onun daha da genişletilmesini arzu ediyoruz ve bu amaçla Avrupa Birliği ile görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

"Brüksel'de yüksek düzeyli bir enerji diyaloğu gerçekleştirme konusunda mutabakata vardık"

Avrupa Birliği (AB) ile Azerbaycan arasında daha sık entegrasyon ve ilişkilerin geliştirilmesi için imkanlar mevcut olduğunu belirten Avrupa Komisyonu'nun Enerji ve Konut Politikası Komiseri Dan Jorgensen, "Genel olarak bu zaten iyi olan ilişkileri güçlendiren çok verimli bir gün olmuştur. Bu yılın sonlarında Brüksel'de yüksek düzeyli bir enerji diyaloğu gerçekleştirme konusunda mutabakata vardık" dedi. - BAKÜ