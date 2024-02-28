Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Görüştü

Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bayramov, temasları çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Berlin'deki temasları çerçevesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de bir araya gelmişti. Bayramov ve Mirzoyan, en son barış anlaşması müzakereleri için 25 Temmuz 2023'te Moskova'da görüşmüştü. - BERLİN