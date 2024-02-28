Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ele alındı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bayramov, temasları çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de ele alındı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Berlin'deki temasları çerçevesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de bir araya gelmişti. Bayramov ve Mirzoyan, en son barış anlaşması müzakereleri için 25 Temmuz 2023'te Moskova'da görüşmüştü. - BERLİN
Son Dakika › Politika › Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Görüştü - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, "Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, "Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine yeterli süre vermemesi nedeniyle yeni takımında umduğunu bulamadı. Yeteneklerini sergileyemeyen Arda, oldukça mutsuz.
Sakarya'da 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir'in cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'dan sosyal medya hesaplarından "Endişeliyiz" paylaşımı geldi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Yunus Günçe, Survivor ekibi tarafından All Star'a çağrıldığını ancak gündeme dair tepki gösterdiği videolarından dolayı yarışmaya gidemediğini söyledi.
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir programa konuk oldu. Nara, eşiyle en çok kavga etme nedenlerinin kendisinin çalışması olduğunu söyledi. İş yapmasını istemeyen Icardi'nin yaptığı eleştirilerden bahseden Nara, futbolcuların eşlerinin çalışması gerektiğini ve bir şeyler yapmaları gerektiğini belirtti.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre, İstanbul'da bir yerel seçim olsa, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında büyük bir rekabet yaşanacağı ortaya çıktı. Ankete katılanların %41.9'u İmamoğlu'na, %40.8'i ise Kurum'a oy vereceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?