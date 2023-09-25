Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un açıklamalarına tepki gösterdi
Son Güncelleme: 25.09.2023 15:05

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ermenistan'ı destekleyen açıklamalarına tepki göstererek, Fransa'nın çifte standart ve garaz örneği sergilediğini belirtti. Hacızade, Fransa'nın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçılığını desteklemesini ve çatışmaya dini faktörle yaklaşmasını tehlikeli ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ayrıca, Azerbaycan'ın uluslararası hukukla belirlenmiş meşru hakkı olan operasyonun uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Hacızade, Fransa'nın sömürge politikası çerçevesinde Azerbaycan'a ders vermeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti ve Fransa'nın barışa hizmet etmeyen çabalarının sonuç vermeyeceğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ermenistan'ı destekleyen, ülkesini ise suçlayan açıklamalarına, "Yaklaşık 30 yıldır hakları ihlal edilen, topraklarından sürülen ve kitlesel katliamlara maruz kalan Azerbaycanlıların hakları konusunda herhangi bir yorum yapmayan Fransa'nın şimdi Ermenilerin haklarını savunması, Fransa'nın iyi niyetli olmadığını gösteriyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda bölgedeki durumu çarpıtarak çifte standart ve garaz örneği sergilediğini bildirdi.

Fransa'nın kendisini insan hakları ve uluslararası hukuk savunucusu olarak gösterdiğini belirten Hacızade, "Fransa'nın, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçılığını destekleyerek jeopolitik rekabet ve oryantalizme dayalı sömürge politikasını Güney Kafkasya bölgesinde uygulamaya çalışması, Azerbaycan ile Ermenistan meselesinde Hristiyanlık faktörünü öne çıkarması ve çatışmaya dini faktörle yaklaşması, tehlikeli ve kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

"Antiterör operasyonunda uluslararası insancıl hukukun tüm kurallarına uyulmuştur"

Hacızade, 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan toprakların kurtarılması ve ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis etmek amacıyla yürütülen operasyonun Azerbaycan'ın uluslararası hukukla belirlenmiş meşru hakkı olduğunu vurgulayarak, "19-20 Eylül'de Azerbaycan arazilerindeki Ermeni silahlı güçlere karşı yapılan antiterör operasyonunda uluslararası insancıl hukukun tüm kurallarına uyulmuş, bu durum Uluslararası Kızılhaç Komitesi dahil uluslararası kuruluşlar tarafından teyit edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bile "Azerbaycan'ın sivil halkı hedef aldığı" yönündeki iddiaların hiçbir gerçeği yansıtmadığını ifade ettiğini, bu bakımdan Azerbaycan'ın faaliyetlerine karşı ileri sürülen görüşlerin hiçbir dayanağının bulunmadığını belirten Hacızade, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sömürge politikası çerçevesinde insan haklarına hiçbir önem vermeyen Fransa'nın, topraklarında birçok halkın ve etnik azınlığın refah içinde yaşadığı Azerbaycan'a ders vermeye çalışması kabul edilemez. Yaklaşık 30 yıldır hakları ihlal edilen, topraklarından sürülen ve kitlesel katliamlara maruz kalan Azerbaycanlıların hakları konusunda herhangi bir yorum yapmayan Fransa'nın şimdi Ermenilerin haklarını savunması, Fransa'nın iyi niyetli olmadığını gösteriyor.

Azerbaycan, Ermeni silahlı kuvvetlerinin topraklarımızdan çıkarılması ve silahsızlandırılmasının yanı sıra Ermeni halka yardım ediyor ve onların Azerbaycan toplumuna entegrasyonu için çalışıyor.

Fransa'nın barışa hizmet etmeyen ve bölgede kaos yaratma çabalarının sonuç vermeyeceğini bir kez daha beyan ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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