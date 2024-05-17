Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya tepki gösterdi

Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Azerbaycan'ı diktatörlükle suçlamasına tepki göstererek, "Fransız tarafının bu açıklamadan dolayı özür dilemesi gerekiyor. Aksi takdirde Azerbaycan-Fransa ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade tarafından yaptığı yazılı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in televizyon kanalına verdiği bir röportajda Azerbaycan'ı diktatörlükle suçladığını belirtti. Darmanin'in suçlamasına tepki gösteren Hacızade, "Fransa tarafından Azerbaycan'a karşı yönlendirilen bu tarz açıklamalar tamamıyla kabul edilemez ve tarafımızca reddedilmiştir" dedi. Azerbaycan'ın her zaman demokratik değerlere bağlı bir toplum olarak şekillendiğini sözlerine ekleyen Hacızade, "Fransız tarafının bu açıklama nedeniyle özür dilemesi gerekiyor. Aksi takdirde Azerbaycan-Fransa ilişkilerinin daha olumsuz etkilenmesine yol açacaktır" dedi

"Azerbaycan'da temel hak ve özgürlükler tam anlamıyla garanti altına alınıyor"

Azerbaycan'ın farklı etnik ve dini kökenden insanların güvenli bir şekilde yaşadığı bir ülke olduğunu belirten Hacızade, "İnsan haklarının ağır şekilde ihlal edildiği, protestocuların ayaklanmalar sırasında öldürüldüğü, İslamofobi'nin ve antisemitizmin yaygın olduğu Fransa'nın aksine Azerbaycan'da temel hak ve özgürlükler tam anlamıyla garanti altına alınıyor" ifadelerini kullandı. - BAKÜ