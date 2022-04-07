Azerbaycan Dışişleri: "Brüksel toplantısı bölgede gelecekteki barış ve istikrar için önemli adım" - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri: "Brüksel toplantısı bölgede gelecekteki barış ve istikrar için önemli adım"

07.04.2022 11:01
Azerbaycan Dışişleri: "Brüksel toplantısı bölgede gelecekteki barış ve istikrar için önemli adım"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmenin bölgede, gelecekteki barış ve...

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmenin bölgede, gelecekteki barış ve istikrar için önemli adım olduğu ifade edildi. Ayrıca, taraflar arasında Nisan ayının sonuna kadar "Ortak Sınır Komisyonu" kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada dün düzenlenen toplantının Brüksel'de Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında 15 Aralık 2021'de gerçekleştirilen ilk üçlü toplantının devamı niteliğinde olduğu ve toplantıda bölgedeki mevcut durumun yanı sıra bölgede, güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasının görüşüldüğü belirtildi.

"İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi için somut adımlar atılması ele alındı"

Görüşme sırasında, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildirinin hükümlerine tam uyulması, taraflar arasında barış ve güveni teşvik etmek için insani adımların sürdürülmesi de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi için somut adımlar atılması, ulaşım ve iletişin yollarının açılması konularının geniş bir şekilde görüşüldüğü aktarıldı. Toplantı sonrasında AB Konseyi Başkanı Michel'in açıklamalarına dikkat çekilerek toplantıda, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi, mayınların temizlenmesi dahil olmak üzere taraflar arasında barış ve güvenin geliştirilmesinin görüşüldüğü ve AB'nin bölgede, mayın temizleme, rehabilitasyon ve yeniden inşayı destekleyeceğini kaydedildi.

"Barış anlaşması hazırlamaya başlamaları talimatı verilmişti"

Ayrıca her iki ülkenin dışişleri bakanlarına, bir yıl önce Azerbaycan'ın girişimiyle ortaya koyulan temel ilkeler esasında iki ülke arasında bir barış anlaşması hazırlamaya başlama talimatı verildiği ifade edildi.

"Ortak Sınır Komisyonu kurulması konusunda anlaşıldı"

Üçlü görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesinin öneminin vurgulandığı belirtilerek, Nisan ayının sonuna kadar bir "Ortak Sınır Komisyonu" kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Hem demiryolları hem de karayolları dahil olmak üzere iki ülke arasında ulaşım ve iletişimin açılmasının önemine de dikkat çekildiği ve AB'nin ulaşım altyapısının gelişimini desteklemeye hazır olduğu ifade edildi.

"Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Brüksel'deki görüşmesi önemli adım"

AB Konseyi Başkanı'nın katılımıyla Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Brüksel görüşmesinin, Azerbaycan'ın çıkarları ve bölgenin barış ve güvenlik içinde gelecekteki gelişimini sağlamak için atılan "önemli adım" olduğunu kaydedildi. - BAKÜ

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AB: 'Azerbaycan-Ermenistan arasında Nisan ayı sonuna kadar Ortak Sınır Komisyonu kurulacak' AB: 'Azerbaycan-Ermenistan arasında Nisan ayı sonuna kadar Ortak Sınır Komisyonu kurulacak' NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

Avrupa Birliği, Ermenistan, Azerbaycan, Brüksel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Dışişleri: 'Brüksel toplantısı bölgede gelecekteki barış ve istikrar için önemli adım' - Son Dakika


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