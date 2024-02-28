Azerbaycan, Ermenistan ve Almanya arasında üçlü görüşme başladı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan, Ermenistan ve Almanya arasında üçlü görüşme başladı

Azerbaycan, Ermenistan ve Almanya arasında üçlü görüşme başladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de üçlü görüşme başladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakereleri Almanya'da devam ediyor.

28.02.2024 18:08  Güncelleme: 18:09
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de üçlü görüşme başladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakerelerini yeni turu Almanya'da devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde üçlü görüşmenin başladığı belirtildi. Bakan Baerbock, üçlü toplantı öncesi Bayramov ve Mirzoyan ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Bayramov ve Mirzoyan en son barış anlaşması müzakereleri için 25 Temmuz 2023'te Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşmüştü. - BERLİN

Kaynak: İHA

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