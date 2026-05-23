Kars\'ta Azerbaycan\'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bir düğün salonda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinliğe; Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, STK temsilciler, daire amirleri ve davetlilerin katıldı.

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasından 108 yıl geçiyor. 28 Mayıs 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin dünyaya bağımsızlığını duyurmuştur. Kısa sürede Azerbaycan Parlamentosu'nda hükümeti kuruldu. Devlet artık tesis edilmiş, Azerbaycan'ın umummi lideri 'Bir millet iki devlet', Gazi Mustafa Atatürk ise 'Azerbaycan'ın sevinci, kederi de kederimizdir' söylemleri üzerine kurulan Azerbaycan Türkiye ilişkileri 2021 yılı 15 Haziran tarihinde müttefiklik seviyesine yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler Azerbaycan Cumhuriyetinin dış politikasının esas önceliklerinden birisidir" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, "1990 yılında bağımsızlığını kazanarak Sovyetleri Birliği'nin dağılmasından sonra ilk bağımsız Türk devleti olarak tarih sahnesinde tekrar yerini alıyor ve tarih Mehmet Emin Resulzadeyi haklı çıkarıyor. Mehmet Emin Resulzade ne demişti. 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' demişti 1990 yılında Mehmet Emin Resulzadeyi haklı çıkardı" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kafkas ekibi gösterisinin ardından sahne alan sanatçılar ve orkestra Azerbaycan müziği ziyafeti sundu. Geç saatlere kasar süren etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. - KARS