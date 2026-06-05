Azerbaycan, İran'a Karşı İddiaları Reddetti - Son Dakika
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Azerbaycan, İran'a Karşı İddiaları Reddetti

05.06.2026 16:21
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Azerbaycan, topraklarının İran'a karşı askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını yalanladı.

BAKÜ (İHA) Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan topraklarının İran'a karşı askeri ve istihbarat operasyonlarında kullanıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Ülkemiz bu tür faaliyetlere hiçbir zaman izin vermemiştir ve vermeyecektir" dedi.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in İran'la savaş sırasında operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla Orta Doğu genelindeki gizli tesisler ağının bir parçası olarak Azerbaycan'a gizlice seçkin askeri ve istihbarat birimlerini konuşlandırdığını belirtti. Kaynaklara göre İsrail askerleri, Azerbaycan'ın güneyinde, İran'ın kuzey sınırına bitişik ve en yakın noktasında İsrail'in savaş sırasında vurduğu Tebriz kentine yaklaşık 96 kilometre uzaklıktaki çeşitli noktalardan faaliyet gösterdi. Bölgeye özel komando birlikleri de konuşlandırıldığı, istihbarat toplama görevleri ile insansız hava aracı operasyonları yürütüldüğü, bunun İsrail'e savaş sırasında İran'ın kuzeyini gözetlemek için değerli bir üs sağladığı öne sürüldü. Kaynaklar, Azerbaycan'daki söz konusu noktaların Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland dahil olmak üzere birçok ülkede bulunan çok sayıda gizli askeri tesis ve üs arasında yer aldığını belirtti. Başlangıçta acil durum halinde potansiyel kurtarma ekipleri olarak planlanan bu güçlerin, kapsamlarının genişletilerek askeri ve istihbarat toplama pozisyonlarına dönüştüğü ifade edildi. Kaynaklardan birine göre Azerbaycan'dan başlatılan önemli operasyonlardan biri, 4 Mart'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimini yöneten ve İsrail'in 2024'te Trump'a yönelik bir suikast girişiminden sorumlu tuttuğu Rahman Moghaddam'ın öldürülmesi oldu.

Azerbaycan, topraklarının İran'a karşı kullanıldığı iddialarını yalanladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade habere ilişkin yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarının İran'a karşı askeri veya istihbarat operasyonları için kullanıldığı ve İsrail'e ait unsurların Azerbaycan'da konuşlandırıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Hacızade, "Söz konusu haberde yer alan iddialar Azerbaycan tarafından defalarca yalanlanmış olup bu tutum CNN'in sorusuna yanıt olarak daha önce de resmi şekilde editörlüğe iletilmiştir. Hiçbir somut delil ortaya konulmadan anonim kaynaklara dayanarak ve Azerbaycan'ın resmi tutumu dikkate alınmadan yayımlanan bu iddialar, gazeteciliğin objektiflik, tarafsızlık ve mesleki etik ilkeleriyle çelişmektedir" dedi. Azerbaycan topraklarının herhangi bir üçüncü ülkeye karşı düşmanca amaçlar için kullanıldığı yönündeki iddiaların hiçbir temeli olmadığını belirten Hacızade, "Ülkemiz bu tür faaliyetlere hiçbir zaman izin vermemiştir ve vermeyecektir. Azerbaycan, bölgede barışın, istikrarın ve iyi komşuluk ilişkilerinin teşvik edilmesine bağlıdır. Bu tür asılsız ve hiçbir kanıta dayanmayan iddialar, yeni bir dezenformasyon girişimidir. CNN tarafından yayımlanan asılsız iddiaların yer aldığı bu haberin düzeltilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan, İran'a Karşı İddiaları Reddetti - Son Dakika

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