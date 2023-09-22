Azerbaycan, Karabağ\'da silahlarını bırakan Ermenilere af öngörüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, " Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af öngörülüyor" dedi.

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonun ardından silahlarını bırakan Ermenilere yönelik adım geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev Reuters'a yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af planladıklarını ifade etti. Eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirten Hacıyev, "Şu anda bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz. Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını da görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz. Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır" ifadelerini kullandı. - BAKÜ