Azerbaycan, Karabağ'da silahlarını bırakan Ermenilere af öngörüyor - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'da silahlarını bırakan Ermenilere af öngörüyor

Azerbaycan, Karabağ\'da silahlarını bırakan Ermenilere af öngörüyor
Son Güncelleme: 22.09.2023 13:47

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silahlarını bırakan Ermenilere af planladıklarını açıkladı. Hacıyev, eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirtti. Bazı grupların şartları kabul etmeyeceklerini ve direnmeye devam edeceklerini söyleyen Hacıyev, bu durumun büyük bir sorun olmayacağını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, " Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af öngörülüyor" dedi.

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonun ardından silahlarını bırakan Ermenilere yönelik adım geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev Reuters'a yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af planladıklarını ifade etti. Eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirten Hacıyev, "Şu anda bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz. Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını da görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz. Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'da silahlarını bırakan Ermenilere af öngörüyor - Son Dakika
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