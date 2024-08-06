Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan Arasında Ortak Enerji Girişimi Kurulacak

Politika

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Orhan Zeynalov, Astana'da 1. Orta Asya Ülkeleri Enerji Bakanları toplantısına katıldı. Zeynalov,"Üç ülkenin temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın ulusal enerji şirketlerinin katılımıyla Bakü'de ortak girişim kurulması yönünde karar aldı" dedi.

1. Orta Asya Ülkeleri Enerji Bakanları toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Toplantıya katılan Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Orhan Zeynalov, Azerbaycan'ın bölgedeki rolü ve uluslararası iş birliğine verdiği önemi vurgulayarak, Kazakistan ile enerji iş birliğinin mevcut Kazak petrolünün Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattı üzerinden geçen yılın mart ayından bu yana taşınmaya başlamasına da dikkat çekti.

Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki kalkınmanın sürdürülmesi gerektiğini belirten Zeynalov, "Ülkelerimiz arasında enerji alanında iş birliğinin daha da derinleştirilmesi amacıyla Azerbaycan ve Kazakistan Hükümetleri arasında Enerji Alanında Stratejik Ortaklık Anlaşması projesi hazırlandı. Belgenin imzalanmasının ilişkilerimizi stratejik seviyeye yükseltmeye yardımcı olacağından eminim" dedi.

Genel merkez Azerbaycan'da olacak

Orta Asya ülkelerinden Avrupa'ya yeşil enerji ihraç etme projesi için Bakü'de bir genel merkez açılacağını belirten Zeynalov, "Üç ülkenin temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın ulusal enerji şirketlerinin katılımıyla, Bakü'de ortak girişim kurulması yönünde karar aldı. Projenin uygulanabilir çalışması için İtalyan CESI danışmanlık şirketi tarafından hazırlanacak" dedi.

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan hükümetleri arasında yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında stratejik ortaklığa ilişkin taslak anlaşma metni üzerinde de anlaşmaya varıldığını bildiren Zeynalov, "Azerbaycan'dan geçen bu ve diğer ihracat koridorları, yeşil enerjinin Orta Asya ülkelerinden Avrupa'ya taşınması için geniş ufuklar açıyor. Bu koridorlara erişim, Orta Asya ülkelerinin elektrik kaynaklarının ihracatına yönelik pazarların çeşitlendirilmesini sağlayabilir" dedi.

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın enerji sistemlerinin birbirine bağlanması projesine ilişkin üçlü toplantının protokolü imzalandı. - BAKÜ