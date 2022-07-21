Azerbaycan-Pakistan-Türkiye meclis başkanları 'İstanbul Beyannamesi'ni kabul etti - Son Dakika
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Azerbaycan-Pakistan-Türkiye meclis başkanları 'İstanbul Beyannamesi'ni kabul etti

21.07.2022 13:38
Azerbaycan-Pakistan-Türkiye meclis başkanları 'İstanbul Beyannamesi'ni kabul etti

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları, İstanbul Beyannamesi'ni kabul etti.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları, İstanbul Beyannamesi'ni kabul etti. Beyannamede Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında ortak çıkarları ilgilendiren tüm konularda üçlü iş birliğinin güçlendirilmesinin üzerinde duruldu.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Azerbaycan Mili Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Pakistan Milli Meclisi Başkanı Raca Pervez Eşref katıldı. Üç ülkenin parlamento başkanları, konuşmalarını yaptıktan sonra İstanbul Beyannamesi'ni imzaladı.

"Kardeşlik zeminde gelişen ilişkilerimiz, bugün siyasi olarak da en üst seviyelerde bulunuyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kardeş Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki parlamentolar arası diyaloğu artırmak amacıyla başlattığımız üçlü Meclis Başkanları inisiyatifinin ilkini geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başarılı bir şekilde tamamlayarak Bakü Beyannamesi'ni imzalamıştık. Bugünkü toplantımızda da önemli konuları ele aldık ve iş birliğimizi daha da geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Tarihi, kültürel ve beşeri kardeşlik zemininde gelişen ilişkilerimiz, bugün siyasi olarak da en üst seviyelerinde bulunuyor. Üç ülke arasındaki bu müstesna yakınlık, milli davalarımızda ve zor zamanlarımızda da kendini gösteriyor. Bugün imzaladığımız İstanbul Beyannamesi'nde FETÖ, PKK/ YPG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdik. Ortak ve somut bir uluslararası eylem gerektiren ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve nefret söyleminin dünya çapındaki tehdit edici yükselişine ilişkin endişelerimizi vurguladık. Uluslararası topluma mülteci krizinin ana nedenleriyle mücadele etmek için ortak eylemlerde bulunma ve külfet ve sorumluluğu adil bir şekilde paylaşma çağrısında bulunduk. Kıbrıs meselesinde adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümü desteklediğimizi; Ege ve Doğu Akdeniz'de ise uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımın elzem olduğunu vurguladık. Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarının yeniden inşası ve rehabilitasyonuna verdiğimiz desteğin, ayrıca Cammu-Keşmir ihtilafının insani yönünün altını çizdik" dedi.

Bir sonraki üçlü toplantının 2023'te Pakistan'ın başkenti İslamabad'da karşılıklı olarak mutabık kalınan tarihlerde yapılacağı belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, İstanbul, Pakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan-Pakistan-Türkiye meclis başkanları 'İstanbul Beyannamesi'ni kabul etti - Son Dakika

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