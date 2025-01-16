Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Komisyonu Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Komisyonu Toplandı

Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonu, Gürcistan'dan İran'a kadar sınır belirledi.

16.01.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen sınır belirleme komisyonunun 11. toplantısında sınır bölgesinin Gürcistan'dan İran'a kadar olması konusunda anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 11. toplantısı gerçekleşti. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlığındaki sınır komisyonları, Azerbaycan-Ermenistan sınırında bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar sınır hattı bölgelerinin belirlenmesine ilişkin konuları ele alarak fikir alışverişinde bulundu ve devlet sınırının delimitasyonu için kapsamlı çalışmaların kuzeyden güneye doğru yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu kapsamda çalışmaların, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının birleşim noktasından başlayarak Azerbaycan ve Ermenistan'ın İran ile olan sınırına kadar devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca taraflar, delimitasyon çalışmalarının uygulanmasına yönelik talimat taslaklarını müzakere ederek bir sonraki toplantının tarih ve yerini belirleme konusunda anlaştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Gürcistan, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Komisyonu Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Komisyonu Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.