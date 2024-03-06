Azerbaycan ve İran, diplomatların Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Azerbaycan ve İran, diplomatların Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'da gerçekleştirdikleri görüşmede Azerbaycanlı diplomatların yakın tarihlerde Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İran Adalet Bakanlığı tarafından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne 27 Ocak 2023 tarihinde saldıran Yasin Hüseyinzade'ye idam cezası verilmişti.

06.03.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'da gerçekleştirdikleri görüşmede Azerbaycanlı diplomatların yakın tarihlerde Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan ve İran arasındaki buzlar eriyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023 tarihinde terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan hakkında verilen mahkeme kararının ardından Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin çalışanlarının dönmesi yönünde atılacak adımlar ele alındı. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan, "Azerbaycanlı meslektaşımla görüşmemizde İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanını öldüren şahsın yargılanmasının sonucunu görüştük. Azerbaycan'ın diplomatik heyetinin yakın zamanda İran'a gönderilmesine ilişkin tedbirlerin alınması konusunda mutabakata vardık" dedi.

Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran kişiye idam cezası verildi

İran Adalet Bakanlığı tarafından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne 27 Ocak 2023 tarihinde saldıran Yasin Hüseyinzade'ye idam cezası verilmişti. Hüseyinzade hakkındaki kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmıştı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu Büyükelçilik Güvenlik Amiri Orhan Askerov şehit olmuş. İki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellemeye çalışırken yaralanmıştı. Azerbaycan hükümeti saldırının ardından Tahran yönetimini yeteri kadar güvenlik önemlerini almadığını gerekçe göstererek 29 Ocak'ta büyükelçilik çalışanları ve aile üyeleri ile birlikte toplam 53 kişiyi Bakü'ye tahliye etmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Suudi Arabistan, Hüseyin Emir, Büyükelçilik, Azerbaycan, Tahran, İran, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan ve İran, diplomatların Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı
    12:45 Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.

  • AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Bingöllüler ve Parçikanlılar Derneklerini Ziyaret Etti
    12:44 AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Bingöllüler ve Parçikanlılar Derneklerini Ziyaret Etti

    AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Malatya'daki Bingöllüler ve Parçikanlılar Derneklerini ziyaret etti. Bingöllüler Derneği'nde Bingöllüler ile bir araya gelen Er, Malatya'da yaşayan Bingöllülerin hükümetin yanında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, Er ve diğer adaylar, Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni binasının açılış törenine katıldılar.

  • Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı köyler Giresun'a bağlandı
    12:44 Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı köyler Giresun'a bağlandı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri, mahkeme kararıyla Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Danıştay'ın referandum kararının İçişleri Bakanlığı'nın reddinin iptaline karar vermesiyle köyler, 34 yıl sonra yeniden Giresun'a bağlandı.

  • Bilecik'te Muhtarlık Yarışında Eşler Ayrı Mahallelerde Aday Oldu
    12:43 Bilecik'te Muhtarlık Yarışında Eşler Ayrı Mahallelerde Aday Oldu

    Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Volkan Gündüz, dayısının muhtarlığını yaptığı ve yeniden aday olduğu Gündüzbey köyünde, eşi Serap Gündüz ise ilçe merkezinde evlerinin bulunduğu Kayhan Mahallesi'nde muhtarlık yarışına girecek. Gündüz çifti, seçim bölgeleri olan köy ve mahallede seçmenleri birlikte ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Gündüz, eşinin kadınların da muhtarlık görevini yerine getirebileceğini göstermek için Kayhan Mahallesi'nde yarışa gireceğini söyledi.

  • Karatay Belediyesi Hoş Kubbe'yi Tamamladı
    12:40 Karatay Belediyesi Hoş Kubbe'yi Tamamladı

    Konya'nın Karatay ilçe belediyesi, Çimenlik Mahallesi'nde gençlere yönelik bir kütüphane olan Hoş Kubbe'nin yapımını tamamladı.

  • Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonlarında 226 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
    12:38 Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonlarında 226 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

    Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kentte meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığı ve terörle mücadele kapsamında 13 ayrı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

  • Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, basın mensuplarıyla bir araya geldi
    12:37 Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, basın mensuplarıyla bir araya geldi

    Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, Adapazarı ilçesinde düzenlenen bir programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Selamet, göreve yeni atandığını ve şehre hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti. Programda kurum faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi veren Selamet, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ayrıca, Selamet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

  • Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'de bir ilk: Kuaför Güzellik Fuarı
    12:36 Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'de bir ilk: Kuaför Güzellik Fuarı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Kuaför Güzellik Fuarı'nın yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.

  • Bakan Işıkhan:
    12:36 Bakan Işıkhan: "Her kesimi 'istismar edilebilir' olarak gören CHP zihniyeti hiç değişmiyor"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili, "Biz...


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da Sağanak ve Hortum Felaketi: 6 Kişi Yaralandı Antalya'da Sağanak ve Hortum Felaketi: 6 Kişi Yaralandı
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:45:25. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve İran, diplomatların Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement