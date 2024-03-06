Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'da gerçekleştirdikleri görüşmede Azerbaycanlı diplomatların yakın tarihlerde Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Azerbaycan ve İran arasındaki buzlar eriyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023 tarihinde terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan hakkında verilen mahkeme kararının ardından Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin çalışanlarının dönmesi yönünde atılacak adımlar ele alındı. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan, "Azerbaycanlı meslektaşımla görüşmemizde İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanını öldüren şahsın yargılanmasının sonucunu görüştük. Azerbaycan'ın diplomatik heyetinin yakın zamanda İran'a gönderilmesine ilişkin tedbirlerin alınması konusunda mutabakata vardık" dedi.
Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran kişiye idam cezası verildi
İran Adalet Bakanlığı tarafından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne 27 Ocak 2023 tarihinde saldıran Yasin Hüseyinzade'ye idam cezası verilmişti. Hüseyinzade hakkındaki kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmıştı.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu Büyükelçilik Güvenlik Amiri Orhan Askerov şehit olmuş. İki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellemeye çalışırken yaralanmıştı. Azerbaycan hükümeti saldırının ardından Tahran yönetimini yeteri kadar güvenlik önemlerini almadığını gerekçe göstererek 29 Ocak'ta büyükelçilik çalışanları ve aile üyeleri ile birlikte toplam 53 kişiyi Bakü'ye tahliye etmişti. - BAKÜ
Son Dakika › Politika › Azerbaycan ve İran, diplomatların Tahran Büyükelçiliği'ne dönmesi konusunda anlaştı - Son Dakika
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri, mahkeme kararıyla Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Danıştay'ın referandum kararının İçişleri Bakanlığı'nın reddinin iptaline karar vermesiyle köyler, 34 yıl sonra yeniden Giresun'a bağlandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Volkan Gündüz, dayısının muhtarlığını yaptığı ve yeniden aday olduğu Gündüzbey köyünde, eşi Serap Gündüz ise ilçe merkezinde evlerinin bulunduğu Kayhan Mahallesi'nde muhtarlık yarışına girecek. Gündüz çifti, seçim bölgeleri olan köy ve mahallede seçmenleri birlikte ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Gündüz, eşinin kadınların da muhtarlık görevini yerine getirebileceğini göstermek için Kayhan Mahallesi'nde yarışa gireceğini söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Kuaför Güzellik Fuarı'nın yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili, "Biz...
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