Azerbaycan ve İran'dan Nahçıvan Görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını telefonda görüştü. Arakçi, Nahçıvan'a yönelik saldırıyı redederek, İran'ın saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırının ardından telefonda görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Bayramov'un, İran tarafından Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti topraklarına gerçekleştirilen dron saldırılarını kınadığı ve bu saldırılarla ilgili kesin itirazını bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Bayramov'un Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırıların uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olduğunu belirttiği ve bunun bölgede gerilimin artmasına hizmet ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

Olayla ilgili olarak, İran tarafının saldırı nedeniyle özür dilemesinin, yürütülen soruşturmaların sonuçlarına ilişkin kısa süre içinde açıklama yapmasının ve benzer olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almasının beklendiğinin Azerbaycan tarafından İran'ın dikkatine sunulduğu kaydedildi.

İran, Nahçıvan'a yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Arakçi ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın Azerbaycan ile iyi komşuluk politikasına vurgu yaparak, İran'ın Azerbaycan ile tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu ifade etti. Arakçi görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde İran tarafından insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamalara yanıt vererek, söz konusu iddiaları reddetti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmaları yürüttüğünü belirten Arakçi, bazı çevrelerin bu tür olayları kamuoyunu yanıltmak ve İran ile komşuları arasındaki iyi ilişkileri zedelemek amacıyla kullandığını söyledi.

Arakçi, ayrıca söz konusu olayda Azerbaycan vatandaşlarının yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek yaralılara acil şifalar diledi.

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı, İran'a ait kamikaze tipli insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğramış, saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. - BAKÜ