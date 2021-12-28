Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşanlara seslendi: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin - Son Dakika

Bakan Nebati'den emekli ve memur zammıyla ilgili kritik açıklama! Mesajı çok netti

AK Parti'nin önemli isimlerinden İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun son açıklamaları gündem oldu. AK Parti adına televizyonlara çıkıp konuşan insanları hedef alan Babuşcu, düşüncelerini Twitter hesabından dile getirdi.

"VAZİFELERİNE SON VERMEK LAZIM"

Paylaşımlarına "Sabrın sonu" diyerek başlayan Babuşcu, şu ifadeleri kullandı: "TV'lerde AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım.

"AK PARTİ'YE KARŞI ANTİPATİ OLUŞTURMAKTA MAHİRLER"

AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Haksızlık da etmeyim tabii; AK Parti'ye karşı antipati oluşturmakta oldukça mahirler!"