Aziz İhsan Aktaş davasında düğün polemiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz İhsan Aktaş davasında düğün polemiği

Aziz İhsan Aktaş davasında düğün polemiği
19.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Aziz İhsan Aktaş davasında savunma yaptı. Aktaş'ın, Abacı'ya 'Düğününüzde Enbe Orkestrası sahne almıştı, orkestra masrafının ödemesini biz yaptık' şeklinde soru yönelttiğini, Abacı'nın ise 'Bilmiyorum' yanıtını verdiğini belirtildi. Davanın, çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik olduğu ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş davasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı tutuksuz sanık Alican Abacı savunma yaptı. Savunma sırasında, Aktaş Abacı'ya, "Düğününüze sanatçı çıkamadığından bahsettiniz ama o düğünde ben de vardım. O düğününüzde Enbe Orkestrası sahne almıştı. Bu orkestranın ödemesini kim yaptı?" şeklinde soru yöneltti. Sanık, "Benim ne orkestradan ne de davul yada başka bir şeyden haberim yoktu" diye yanıtladı. Cevaba karşılık olarak Aktaş, "Bu orkestra masrafının ödemesini biz yaptık ama buna ne diyeceksiniz?" dedi. Sanık Abacı ise, "Bilmiyorum" diyerek savunmasını tamamladı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı dava, tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edildi. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, iddianamede ismi Aziz İhsan Aktaş'ın kız arkadaşı olarak geçen ve örgüt liderine bağlı olarak, Aktaş'ın emir ve talimatlarıyla hareket ederek, hiyerarşik yapıya dahil olduğu aktarılan Gökçe Aktaş savunma yaptı. Aktaş savunmasında, "Benimle alakalı örgütle bağlantılı olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Aziz İhsan Aktaş benim eski patronumdur. Bu durum, benim örgütle bir ilişkim olduğu anlamına gelmez. Benim kendi kurmuş olduğum şirket, örgüt faaliyeti olarak değerlendirilmiş, bu şirket, bunu kabul etmem mümkün değildir. Örgüt üyesi olduğuma dair hiçbir kanıt tespit edilemedi. Beşiktaş Belediyesindeki bazı eylemlerle ilgili iddialar kesinlikle doğru değildir. İhaleler açık ihale usulü olarak yapılmıştır. Soruşturma aşamasına alınan bilirkişi raporunda şirketimin almış olduğu hiçbir ihalede kusur bulunmamıştır. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanıklara gidip, 'Alican Abacı'nın ismini verirseniz kurtulursunuz' denildi"

Yargılama, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı tutuksuz sanık Alican Abacı savunması ile devam edildi. Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Abacı, "Bana, 'belediye işleri için bir bedel ödenmesi gerekiyor, o bedeli de Alican Abacı ödesin' dediler. Canımızı emanet ettiğimiz şoför kardeşlerimiz bile gözaltına alındı. Onlar gözaltındayken, 'bu gözaltılar Alican Abacı yüzünden, ifadenizde Alican Abacı'nın ismini verin' diye telkinlerde bulunuldu. Ozan İş, ben daha ek ifade nedir diye bilmezken, sanıklara gidip, 'Alican Abacı'nın ismini verirseniz kurtulursunuz, bu işlerde birinin bedel ödemesi lazım. Alican'ın üzerine atalım' denildi. Bir insanın hain ilan edilmesi için ailesinden kaç kişinin daha hapse girmesi gerekiyor. Ben herhangi bir para teslim almadım. Rüşvete aracılık suçlamasını kabul etmiyorum. Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarına maddi yada manevi destek sağlamak için bir talebim olmamıştır. Tekin Aktaş'ı hayatım boyunca görmedim. O, ifadesinde ondan bir şeyler istediğimi öne sürmüştür. Benim odamın 7'inci katta olduğunu belirtmiştir ama benim odam 5'inci kattadır. Benim Tekin Aktaş'ın varlığından bile haberim yoktur. Ben ve ekipte bulunan birçok kişi, Rıza Akpolat'a 'Rıza' dendiği zaman haddini bildiren insanlardık. Bizlere sözde avukatlık yapacağı söylenen kişiler gönderildi, avukatlar tarafından bize savunma biçimi dayatıldı. Aktaş ve ailesiyle bir ilişkim bulunmamaktadır. Ev hapsimin kaldırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Aktaş'tan sanık Abacı'ya, "Düğününüze Enbe Orkestrası sahne almıştı, orkestra masrafının ödemesini biz yaptık"

Savunmanın ardından, sanığa mahkeme başkanı tarafından sorular yöneltildi. Mahkeme Başkanı, "Sizin makam odanızda 10 milyon lira bölüşüldüğü iddiası var. Aziz İhsan Aktaş'ın iddiası bu yönde. Bu konuya ilişkin ne diyeceksiniz?" dedi. Sanık Abacı, "Böyle bir şey kesinlikle olmadı. Aziz İhsan Aktaş beni aramadı. Bu salonda, Aziz İhsan Aktaş dahil herkes çok güzel yalan söylüyor. Ben, hiçbir para bölüşümünde bulunmadım. İddianamede, düğünüme sanatçı çıktığı söylenmiş. Tüm masraflarım faturalıdır, böyle bir harcama yoktur. Düğünüme hiçbir sanatçı katılmadı, çıkmadı" dedi. Bunun üzerine söz alan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş sanık Abacı'ya, "Düğününüze sanatçı çıkamadığından bahsettiniz ama o düğünde ben de vardım. Düğününüzde Enbe Orkestrası sahne almıştı. Bu orkestranın ödemesini kim yaptı?" şeklinde soru yöneltti. Sanık Alican Abacı ise bu soruyu, "Benim ne orkestradan ne de davul yada başka bir şeyden haberim yoktu" diye yanıtladı. Cevaba karşılık olarak Aktaş, "Bu orkestra masrafının ödemesini biz yaptık ama buna ne diyeceksiniz?" dedi. Sanık Abacı ise, "Bilmiyorum" diyerek savunmasını tamamladı.

Savunmaların ardından duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verildi. Yargılama, aranın ardından tutuksuz sanık Ekin Kaya'nın savunması ile devam edecek.

Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Aziz İhsan Aktaş davasında düğün polemiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:57
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
13:17
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:30:54. #7.11#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş davasında düğün polemiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.