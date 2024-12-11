Baas Partisi Faaliyetlerini Askıya Aldı

Politika

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Baas Partisi Suriye'deki faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı.

Esad rejiminin devrilmesinin Suriye'de iktidar bulunan Baas Partisi faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı. Baas Partisi tarafından yapılan açıklamada, parti merkez yönetiminin "parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma" kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına devredileceği ifade edildi. - ŞAM