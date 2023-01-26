Babacan, Bahçeli'nin "İşine bak" diyerek çıkıştığı gazeteciye sahip çıktı: Sizin haddiniz değil - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan, Bahçeli'nin "İşine bak" diyerek çıkıştığı gazeteciye sahip çıktı: Sizin haddiniz değil

26.01.2023 10:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, parti grubunda yaptığı konuşmanın ardından kendisine mikrofon uzatan gazetecilerden birinin sorduğu "Sinan Ateş" sorusuna "Hadi işine bak, hadi" karşılığını vermesi sosyal medyada gündem oldu. Bahçeli'nin bu çıkışına DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan tepki geldi. Babacan "Sayın Bahçeli, gazeteci arkadaşlarımıza 'işine bak' demek sizin haddiniz değil, o sizin haddinizi aşar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 24 Ocak'ta gerçekleşen grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası TBMM koridorundan geçerken, bir muhabir tarafından eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi sorulmuştu. MHP lideri, bu sözler üzerine "Hadi işine bak, hadi" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN BAHÇELİ'YE TEPKİ GELDİ

Babacan Bahçeli'nin bu sözlerine karşılık, "Gazetecilerin saygınlıklarına halel getirme çabası da haddiniz değil. Onlar zaten işini yapıyor. Hem de size rağmen işini yapıyor. Siz önce kendinize ve partinizdekilere işlerini hatırlatın. Genel Başkan Yardımcısı da çıkmış, olmadık laflar ediyor. İthamlarda bulunması yetmemiş, bir de basın meslek ilkelerinden bahsediyor." dedi.

"ÖNCE BİR HUKUKU HATIRLAYIN"

"Hey yavrum hey bunlara düştü basın meslek ilkeleri" diyen Babacan, "Bizim gazeteci arkadaşlarımız basın meslek ilkelerini gayet iyi bilir siz merak etmeyin. Siz kendinizden haber verin. Önce bir hukuku hatırlayın, önce gazetecilerin mesleği nedir, onu bir öğrenin. Bu ne hoyratlıktır yahu. Kimse soru sormasın. Kimse gık diyemesin." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BASIN EMEKÇİLERİMİZE PARMAK SALLAMAYA KALKMASIN"

Babacan sözlerinin devamında "Ülkeyi Ali kıran baş kesen ortamına çevirmeye çalışıyorlar. Son olarak söylüyorum; görevi başında, hem de çok zor şartlarda işini yapan basın emekçilerimize kimse parmak sallamaya kalkmasın. Yeter artık. Sayın Bahçeli, gazeteci arkadaşlarımıza 'işine bak' demek sizin haddiniz değil, o sizin haddinizi aşar." açıklamalarında bulundu.

YORUMLAR
500
Bahçeli'nin gazeteciye yönelik 'İşine bak' tepkisi Babacan'ı küplere bindirdi: O sizin haddinizi aşar Bahçeli'nin gazeteciye yönelik 'İşine bak' tepkisi Babacan'ı küplere bindirdi: O sizin haddinizi aşar Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten Sinan Ateş açıklaması: Basit bir cinayet değil, mesaj verildi Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten Sinan Ateş açıklaması: Basit bir cinayet değil, mesaj verildi

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan, Bahçeli'nin 'İşine bak' diyerek çıkıştığı gazeteciye sahip çıktı: Sizin haddiniz değil - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına ertelenmesi talebini reddetti
11:27 Aslan'ın ayak sesi Avrupa'yı inletiyor! Galatasaray, dünya devlerine nal toplattı
11:25 Tarih, internete düşen radar görüntüsüyle netleşti! İstanbul'da göz gözü görmeyecek
10:49 Müstehcen fotoğraflar paylaştığı iddiasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın'a beraat
11:05 Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak korudu
11:03 Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir'i Lorin Merhart oldu
10:40 Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Son Dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 22,3 olarak korudu
10:57 Bihter adıyla filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Beşir'i Lorin Merhart oldu
10:44 Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 11:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Babacan, Bahçeli'nin "İşine bak" diyerek çıkıştığı gazeteciye sahip çıktı: Sizin haddiniz değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement