Babacan, Bahçeli'nin "İşine bak" diyerek çıkıştığı gazeteciye sahip çıktı: Sizin haddiniz değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 24 Ocak'ta gerçekleşen grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası TBMM koridorundan geçerken, bir muhabir tarafından eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi sorulmuştu. MHP lideri, bu sözler üzerine "Hadi işine bak, hadi" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN BAHÇELİ'YE TEPKİ GELDİ

Babacan Bahçeli'nin bu sözlerine karşılık, "Gazetecilerin saygınlıklarına halel getirme çabası da haddiniz değil. Onlar zaten işini yapıyor. Hem de size rağmen işini yapıyor. Siz önce kendinize ve partinizdekilere işlerini hatırlatın. Genel Başkan Yardımcısı da çıkmış, olmadık laflar ediyor. İthamlarda bulunması yetmemiş, bir de basın meslek ilkelerinden bahsediyor." dedi.

"ÖNCE BİR HUKUKU HATIRLAYIN"

"Hey yavrum hey bunlara düştü basın meslek ilkeleri" diyen Babacan, "Bizim gazeteci arkadaşlarımız basın meslek ilkelerini gayet iyi bilir siz merak etmeyin. Siz kendinizden haber verin. Önce bir hukuku hatırlayın, önce gazetecilerin mesleği nedir, onu bir öğrenin. Bu ne hoyratlıktır yahu. Kimse soru sormasın. Kimse gık diyemesin." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BASIN EMEKÇİLERİMİZE PARMAK SALLAMAYA KALKMASIN"

Babacan sözlerinin devamında "Ülkeyi Ali kıran baş kesen ortamına çevirmeye çalışıyorlar. Son olarak söylüyorum; görevi başında, hem de çok zor şartlarda işini yapan basın emekçilerimize kimse parmak sallamaya kalkmasın. Yeter artık. Sayın Bahçeli, gazeteci arkadaşlarımıza 'işine bak' demek sizin haddiniz değil, o sizin haddinizi aşar." açıklamalarında bulundu.