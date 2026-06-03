Babacan'dan Asgari Ücret İçin Ara Zam Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babacan'dan Asgari Ücret İçin Ara Zam Çağrısı

Babacan\'dan Asgari Ücret İçin Ara Zam Çağrısı
03.06.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Babacan, asgari ücrete 1 Temmuz'da ara zam yapılmasını ve ülkedeki ekonomik durumu eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam şarttır. İlk 6 ayda oluşan yüzde 20 enflasyonun sebebi asgari ücretli değildir. Bunun sebebi ülkeyi yönetenlerdir. Asgari ücrete 1 Temmuz'da ara zammı vermemek kul hakkıdır, hak gaspıdır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda konuştu. Babacan, bayramda vatandaşın boynunun bükük kaldığını belirterek, "Milyonlarca vatandaşımızın bayram sevinci maalesef gönlünce gerçekleşemedi. Emeklimiz, asgari ücretlimiz yine ince hesaplar yapmak zorunda kaldı. Çalışanlarımız geçim derdini ne yazık ki bir kenara bırakamadı. Esnafımız beklediği hareketliliği göremedi. Kurban pazarlarında satışlar arzu edilen miktarlara ulaşmadı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız arzu ettiği satışı elde edemedi. Dün buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı. Buğdayda artış yüzde 22, arpada yüzde 16. TÜİK'in en son açıkladığı tarımsal girdilerle ilgili enflasyon rakamı yüzde 35. Özetle dünkü taban fiyatı ilanı aslında çiftçimizi enflasyona ezdirmenin ilanıdır. 1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam şarttır. İlk 6 ayda oluşan yüzde 20 enflasyonun sebebi asgari ücretli değildir. Bunun sebebi ülkeyi yönetenlerdir. Asgari ücrete 1 Temmuz'da ara zammı vermemek kul hakkıdır, hak gaspıdır. Türkiye'de yoksulluğu azaltmayan, gençlerin işsizlik sorununa hiçbir çözüm üretmeyen, yetersiz, düşük kaliteli, sürdürülebilir olmayan ve sadece bir istatistikten ibaret bir büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN İHTİYACI SANDIK İRADESİNE SAYGIDIR'

Babacan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir kararnameyle önce bir üniversite kapatılıyor, iki gün sonra başka bir kararnameyle yeniden açılıyor. Böyle bir sisteme yönetim sistemi denmez. Buna ancak keyfilik, vurdumduymazlık denir. On binlerce insanı ilgilendiren kararlar bir kişinin imzasıyla alınamaz. Ana muhalefet partisiyle ilgili yaşananları hep beraber takip ediyoruz. İlk gün de aynı şeyi söyledik, bugün de söylüyoruz. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez. Türkiye'nin ihtiyacı hukuki güvenliktir. Türkiye'nin ihtiyacı demokratik rekabettir. Türkiye'nin ihtiyacı sandık iradesine saygıdır. Ülkemizde temiz siyasete şiddetle ihtiyaç var. Partiler içinde temiz yönetim, belediyelerde temiz yönetim, merkezi hükümette temiz yönetim. Siyasi partiler, kendi içlerinde etik ilkelerini açıkça belirlemeli ve kendi iç muhakeme sistemlerini oluşturmalıdır. Ülkemizi bu çıkmazdan yine sandıkla, yine siyasetle çıkaracağız. Meşru siyasetle, demokratik siyasetle ve önemlisi de temiz siyasetle çıkaracağız. Bu ülkede temiz siyasetin temsilcisi bizler olacağız."

Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan'dan Asgari Ücret İçin Ara Zam Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:02:58. #7.13#
SON DAKİKA: Babacan'dan Asgari Ücret İçin Ara Zam Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.