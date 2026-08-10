Babacan'dan 'Çerçeve Yasa' Uyarısı - Son Dakika
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Babacan'dan 'Çerçeve Yasa' Uyarısı

Babacan\'dan \'Çerçeve Yasa\' Uyarısı
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Ali Babacan, 'çerçeve yasa' uygulamasında dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'çerçeve yasa' ile ilgili, "Bu yasanın uygulama safhasında çok dikkat etmek gerekiyor. Uygulamada olabilecek çok ciddi yol kazaları var çünkü bu yasa teklifi nihayetinde pek çok konuyu yürütmeye verdiği yetkiyle götürüyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' ile ilgili TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek veren ilk partilerden biri olduklarını ve sürecin birinci aşamasında olduğunu belirten Babacan, süreç boyunca yaşanan bölgesel gelişmelere değindi. Babacan, "Biz bu yasa teklifine hızlı bir şekilde baktık ve genel hatlarıyla bu teklifin genel hatlarıyla bizim açımızdan desteklenebileceğini çarşamba günü açıkladık. Ancak komisyon aşamasında düzeltilebilecek hususların olabileceğini söyledik çünkü başta 'cezada adalet' ve 'infazda eşitlik' ilkesi olmak üzere Türkiye'de pek çok mağdur kesim var, suçsuz yere hapiste tutulan hükümlüler var, sadece görüşlerini ifade ettikleri için temel haklarından mahrum olan insanlar var. Dolayısıyla bu yasa sınırlı bir çerçevede gündeme gelmesini aslında Türkiye'nin sorunları bundan çok daha geniş ve büyük ve biz bunu ciddi bir eleştiri konusu olarak getirdik. Ancak bu eksikliklerin, sıkıntıların ileri ki aşamalarda farklı düzenlemelerle ele alınacağını, mağduriyetlerin giderileceğini varsayarak mevcut teklifle ilgili desteğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'UYGULAMA SAFHASINDA ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'

Teklife dair farklı görüşlerin olduğunu ve bunun normal karşılanması gerektiğini kaydeden Babacan, "Bu yasanın uygulama safhasında çok dikkat etmek gerekiyor. Uygulamada olabilecek çok ciddi yol kazaları var çünkü bu yasa teklifi nihayetinde pek çok konuyu yürütmeye verdiği yetkiyle götürüyor. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında olan komisyon hem de yasanın tanımladığı yapılar yani yürütmenin ciddi bir yetki alanı var. Umarım oralarda ciddi bir hata yapılmaz, bir yol kazası olmaz" diye konuştu.

Babacan ayrıca yasanın TBMM'ye getiriliş şeklini eleştirdi ve bu nedenle vatandaşlarda teklife dair şüpheler uyandırdığını ekledi.

'İKTİDAR DEĞİŞİMİ OLMASI GEREKTİĞİNE ÜÇÜMÜZ DE İNANIYORUZ'

Babacan ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile kuliste oturup sohbet etti. Burada 3 parti arasında bir ittifak olup olmayacağına dair soru üzerine Babacan, partiler arasında yapılabilecek çalışmalar ile ilgili görüşmeler yapılabileceğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise sürece şartlı 'evet' vereceklerini hatırlattı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçimlerde iş birliğine dair soru üzerine, "Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması ve 'Yaşanabilir bir Türkiye' haline gelebilmesi için bir iktidar değişimi olması gerektiğine üçümüz de inanıyoruz. Onun için de mücadele ediyoruz ancak bu değişimin müspet yönde olması gerekiyor. Müspet yönde olabilmesi için de biz partiler arasındaki fikir alışverişinin, ilişkinin güçlü bir şekilde devam etmesi ve birlikte gerekirse birtakım somut adımlar atması gerekiyor. Ancak şu aşamada biz tamamen bir beyin jimnastiği ve fikir teatisi kapsamında konuşuyoruz. Henüz somut bir noktaya gelmiş değiliz" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan'dan 'Çerçeve Yasa' Uyarısı - Son Dakika

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