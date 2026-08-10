Babacan'dan Kanun Teklifine Destek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin, "Eksiklerin ve sıkıntıların ileriki aşamalarda farklı düzenlemelerle bir şekilde ele alınacağını, bir şekilde mağduriyetlerin de giderileceğini varsayarak mevcut teklifle ilgili genel desteğimiz devam etmekte." dedi.

Babacan, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanun teklifine ilişkin değerlendirmesi sorulan Babacan, düzenlemenin Meclis'te gündeme getiriliş usulüne yönelik eleştirilerde bulundu.

Teklifin sınırlı bir çerçevede sunulduğunu söyleyen Babacan, Türkiye'nin sorunlarının bundan çok daha büyük olduğunu dile getirdi. Babacan, "Eksiklerin ve sıkıntıların ileriki aşamalarda farklı düzenlemelerle bir şekilde ele alınacağını, bir şekilde mağduriyetlerin de giderileceğini varsayarak mevcut teklifle ilgili genel desteğimiz devam etmekte." diye konuştu.

Teklif kanunlaştıktan sonra uygulama sürecinin çok önemli olduğunu vurgulayan Babacan, düzenlemenin Türkiye'nin en önemli sorununun çözülmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Babacan, daha sonra kuliste Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanına oturdu.

Bu sırada "yeni bir ittifak" iddialarına ilişkin bir soruya Babacan, "Önümüzdeki süreçle ilgili ara ara oturur konuşuruz, memleketimizin meseleleri, yapılabilecek çalışmaları önümüzdeki süreçte değerlendiririz." yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ise "Meclis'te ortak bir grup kurma durumu olur mu?" şeklindeki soru üzerine, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için "müspet" bir iktidar değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu savundu. Erbakan, "Müspet yönde olabilmesi için de bizler gibi partilerin arasındaki fikir alışverişinin, ilişkinin güçlü bir şekilde devam etmesi ve birlikte birtakım somut adımları atmaları gerekir. Ama şu aşamada biz, tamamen bir beyin jimnastiği ve fikir teatisi kapsamında bunları yapıyoruz. Henüz somut bir adım noktasına gelmiş değiliz." şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da kendi aralarındaki istişareleri yoğunlaştıracaklarını belirterek, "Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımızın sayısını çoğaltmaya bakacağız." ifadesini kullandı.