Babacan\'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sahte diploma skandalı ve kişisel verilerin çalınması ile ilgili hükümete çok sert sözlerle yüklendi.

ALİ BABACAN'DAN "SAHTE DİPLOMA" SKANDALINA SERT TEPKİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı genel merkezde kabul ettikten sonra gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandıran Ali Babacan, "Devlet, kendisine emanet edilen mahreme sahip çıkamadı. Sorumlular derhal istifa edip hesap vermeli. Bu sistem devam ettiği sürece Türkiye'nin başına çok iş gelir, çok mağduriyetler doğar. Kimse hesap vermez değildir" dedi.

"DEVLET MAHREME SAHİP ÇIKAMAMIŞTIR"

Ali Babacan şunları söyledi: "Bu konu gerçekten akla hayale sığacak gibi değil. Kişiler veriler, e-imza her bir vatandaşımızın devlete emanet edilmiş mahremidir. Devlet bu mahreme sahip çıkamamıştır. Şu anda 2018 den beri yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar vahim sonuçlar üretebileceğinin bir başka vahim örneğidir. CHS ile beraber Başkanlık S ile beraber devlet yönetiminde denge kontrol, güçler ayrılığı kalmamıştır.

"MENFAAT ÇETESİ GÜN EDER GENİŞ KİTLELER MAĞDUR OLUR"

Denge kontrolün olmadığı yönetim sistemlerinde ülkelerde bu tür hatalar, vahim sonuçlar maalesef olur. Hiç kimse denetlenmez değildir hesap vermez olamaz. Fakat bu sistem ülkeyi yönetenlerin kontrol edilmediği hesap vermediği bir sistem halinde uygulanıyor. Bu sistem devam ettiği sürece Türkiye'nin başına çok iş gelir, çok mağduriyet doğar. Bir menfaat şebekesi günün gün eder geniş kitleler mağdur olur.

"MUTLAKA SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR"

TC'nin parlamenter sistem ile denetim mekanizma ile yönetilmesi lazım. İşi yapan olacak öbür tarafta denetleyen olacak. Şu anki hükümet aklıma geleni yaparım kimse beni denetleyemez havasında ülke yönetiyor. Bu bir örnek bakın daha neler neler çıkacak karşımıza Allah korusun, neler neler çıkacak. Bu konu büyük vahim konudur. Mutlaka sorumlular hesap vermeli, hatası olan kimse derhal istifa etmelidir. Başka ülkede bunun onda biri olsa bakandan aşağı doğru bir silsile istifa eder bırakır. Ben yapamadım elime yüzüme bulaştırdım der istifa eder gider. Böyle bir şey kabul edilemez. Gereği yapılmalı sorumlular baştan aşağı istifa edip gidip hesap vermeli."