Babacan: Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizi 6 ayda bu kriz ortamından çıkaracağız. Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partisinin Karabağlar 1'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Karabağlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Ali Babacan, DEVA Partisi olarak taahhütlerini sıralayarak, "Ülkemizi 6 ayda bu kriz ortamından çıkaracağız. Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz. Lamı cimi yok, ötesi yok. İkinci seneyi bitirmeden tek haneye inecek. Daha evvel yaptık, yine yapacağız. Çok daha güzelini, en güzelini yapacağız. Tüm Türkiye'ye yayılmış DEVA kadrolarıyla yapacağız. Biz telefon, tablet, bilgisayar, tüm teknoloji ürünlerindeki vergiyi düşüreceğiz. Üstüne bir de o cihazlarda kullanmaları için tüm gençlere ücretsiz internet vereceğiz. Bunun da hesabını kitabını yaptık. Boşa atıp tutmak yok bizde" dedi.