Babacan'ın Erzurum ziyaretindeki icraat konuşmaları kentte mizah konusu oldu - Son Dakika
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Babacan'ın Erzurum ziyaretindeki icraat konuşmaları kentte mizah konusu oldu

22.07.2022 14:17
Babacan'ın Erzurum ziyaretindeki icraat konuşmaları kentte mizah konusu oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Erzurum gezisinde tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili yapmayı vadettiği icraatların kentte yapılmış olması şehirde mizah konusu oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Erzurum gezisinde tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili yapmayı vadettiği icraatların kentte yapılmış olması şehirde mizah konusu oldu.

Babacan, Erzurum'daki konuşmasında, "Erzurum'da hayvan borsası ve hayvan pazarları kuracağız. Et ve Süt Kurumunu daha aktif hale getireceğiz" demişti. Babacan'ın konuşmaları kentte büyük gaf olarak değerlendirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, Avrupa'nın en büyük canlı hayvan borsası ve hayvan pazarlarını kentte inşa ettiğini ve Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi'nin de şehirde Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü olarak kullanıldığını ifade eden vatandaşlar, "Anlaşılan o ki DEVA Partisi Genel Başkanı şehirleri karıştırmış. Zira Erzurum'da borsa da var hayvan pazarı da. Hatta Et ve Süt Kurumu da aktif ve tam donanımla çalışıyor. Bütün bu yatırımları zaten Erzurum Büyükşehir Belediyemiz yapmış" dedi.

Bu arada bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyarette kentte yapılan yatırımların maketlerini incelerken, "Geçen hafta Ali Babacan Erzurum'a gelmiş demiş ki ben buraya hayvan borsası yapacağım. Ama Büyükşehir Belediyemiz zaten projeyi yapmış" diyerek güldü. - ERZURUM

YORUMLAR
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Bakan Varank, 'Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (2) Bakan Varank, 'Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (2) Babacan: 'Lügatimizde Rövanşizm Yok. Bu Dönemin İcraatları, Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Denetiminden, İdari Denetimden, Meclis Denetiminden... Babacan: 'Lügatimizde Rövanşizm Yok. Bu Dönemin İcraatları, Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Denetiminden, İdari Denetimden, Meclis Denetiminden...
Kaynak: İHA

Deva Partisi, Ali Babacan, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan'ın Erzurum ziyaretindeki icraat konuşmaları kentte mizah konusu oldu - Son Dakika

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