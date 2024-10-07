Babacan: Soykırım Sorumluları Hesap Verecek

Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail yönetiminin, Gazze'deki soykırımın sorumlularının uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap vereceğini belirtti.

Babacan, sosyal medya hesabından, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımın birinci yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail yönetiminin, insanlığın yüz yıllar sonra bile lanetle anacağı bir soykırımı bir yıl önce bugün başlattığını anımsatan Babacan, şunları kaydetti:

"Altı yaşındaki Hind Recep'ten sanatçı Heba Zagout'a, Hiba Abu Nada'dan henüz bir yaşında bile olmayan İsmail Ferhat'a, Gazze'de 17 bin çocuk, 12 bine yakın kadın katledildi. Yaşanan soykırımın sorumluları, yıllar önce sanık sandalyesine oturtulanların utançlarını unutmuşa benziyorlar. 'Ben sadece görevimi yerine getirdim.' savunması onların işine yaramamıştı. Hiçbir soykırımcının da işine yaramayacak. Sorumlular, uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecek. Her geçen gün vahşeti artan, günden güne coğrafyaya yayılmaya devam eden katliamlarda hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum."