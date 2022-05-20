Babacan: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok! İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi.

"ORTAK ADAY OLMAZSA DEVA'NIN ADAYI BABACAN'DIR"

"6'LI MASADA HİÇBİR ZAMAN BİR İSİM GÜNDEME GELMEDİ"

Altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili gelen sorulara cevap veren DEVA Partisi lideri Babacan, "Ortak aday olmadığı anda DEVA Partisi'nin adayı Ali Babacan'dır. En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. Altılı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı" dedi.

Babacan şunları söyledi:

"Teoride ortak aday 6 kişiden birisi olabilir. Dışarıdan birisi de olabilir. Öncelikle kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması. 6'lı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Bu masada tam tersine isim konuşmayalım, seçim yaklaşınca isimleri değerlendirelim diye öneri vardı. Partimizin içerisinde dahi somut isim bazında bir değerlendirme yapmadık. Bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki cumhurbaşkanı adayıdır. İkili görüşmelerde bazen isimler gündeme geliyor. Diğer genel başkanların söylediği benim ifade etmem yanlış olur. Ama her gündeme geldiğinde daha çok erken, günü gelince bunları konuşuruz diyorum. Benim zikrettiğim herhangi bir isim yok. Bırakın 6'lı masayı, ikili görüşmelerde ve hatta partimizde bile isim zikretmedim. Günü gelince bunların hepsi konuşulur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklamaları oldu. 6'lı mutabakat olursa aday olurum dedi. Sayın Akşener ben aday değilim dedi. Onun dışında konuşmamız yanlış olur"

PROGRAM SONRASI TWİTTER PAYLAŞIMI: MÜTEVAZI OLMAYACAĞIM KRİZİ BİZDEN BAŞKA ÇÖZECEK KİMSE YOK

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan da açıklama yapan Babacan şunları yazdı:

"Bu konuda mütevazı olmayacağım: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok. Kriz çözme tecrübesi ayrı bir şey. İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler, çözsünler."