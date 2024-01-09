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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Gazetecilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Gazetecilerin Önemini Vurguladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtti. Atlı, gazetecilerin tarafsız ve etik değerlere bağlı kalarak görevlerini yerine getirdiğini vurgulayarak, basının toplumun bilgilendirilmesinin yanı sıra kentlerin gelişimine de önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Gazetecilerin Önemini Vurguladı
09.01.2024 - 16:07,
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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için çalışan gazeteciler, mesai mefhumu gözetmeden kutsal bir görevi yerine getiriyor" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başkan Atlı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Bir toplumun bilinçlendirilmesinde önemli bir görev üstlenerek, etik değerleri kaybetmeden, tarafsız, şeffaf habercilik anlayışı içinde görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız, önemli meslek gruplarındandır. Zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için çalışan gazeteciler, mesai mefhumu gözetmeden kutsal bir görevi yerine getiriyor. Dünya ve ülke gündemine ait gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazetecilik mesleği sorumluluk, fedakarlık ve vicdan gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisidir. Halk adına gözlemleyip kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken zamanından, ailesinden fedakarlıkta bulunan ve adeta kamu görevlisi olarak kutsal bir görevi yerine getirir.

Özellikle yerel basınımız ilimizdeki gelişmeler konusunda da halkımızı bilgilendirmekte; ayrıca ilimizin kültürel ve sosyal gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Basınımız bu yönüyle, toplumun bilgilendirilmesinin yanı sıra kentlerin gelişimine de önemli bir katkı sağlamaktadır. İlkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bütün basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Gazeteciler Günü, Ali Atlı, Kültür, Medya, Politika, Son Dakika

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