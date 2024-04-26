Babadağ Belediye Başkanı Borçları Açıkladı

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, geçmiş dönemden devir aldığı 12 milyon 348 bin 114 lira 2 kuruş borcu belediye binasına astırdığı pankartla duyurdu.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Denizli'de el değiştiren pek çok belediyenin yeni başkanları, eski yönetimlerin bıraktıkları borçları duyurmaya devam ediyor. Babadağ Belediye Başkanı eski yönetimden kalan borçları afişlerle açıkladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilçedeki oyların yüzde 49'unu alarak Babadağ Belediye Başkanı seçilen Murat Kumral, önceki dönem belediye başkanı Ali Atlı'dan devraldığı Babadağ Belediyesinin borçlarını çıkarttı. Başkan Kumral, Atlı döneminden devralınan borcu toplam 1 12 milyon 348 bin 114 lira 2 kuruş olarak açıkladı.

Geçmiş dönemden kalan borç, büyük bir pankartla belediye binasına asılan gelir ve gider tablosuyla kamuoyuna duyuruldu. - DENİZLİ