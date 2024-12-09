Babadağ\'da Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Bekirler Mahallesi'nde sürdürülen kilit parke taşı döşeme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. Başkan Kumral, projenin mahalledeki ulaşımı kolaylaştıracağını ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle yollarının daha modern ve kullanışlı hale geleceğini vurguladı.

Başkan Kumral, ilçenin her mahallesinde ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirdiklerini ifade etti. Bekirler Mahallesi'nin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmaları, yolların daha dayanıklı ve estetik bir görünüme kavuşmasını hedefliyor. Mahalle sakinlerinin taleplerini dikkate alarak planlanan bu çalışmaların, kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Projeyi yerinde inceleyen Başkan Murat Kumral, belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla her mahalleye hizmet götürmeye devam ettiklerini dile getirdi. "Amacımız, halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ilçemizi daha modern bir yapıya kavuşturmaktır," diyen Kumral, yolların yenilenmesinin mahallede memnuniyet sağladığını sözlerine ekledi.

Babadağ Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları, ilçenin genelinde planlanan projelerin bir parçası olarak devam edecek. Başkan Kumral, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların süreceğini belirterek, vatandaşların her türlü talebine açık olduklarını ifade etti. - DENİZLİ