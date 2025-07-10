Babadağ Huzurevi\'nde Birlik ve Beraberlik İçin Yemek Programı Düzenlendi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, Babadağ Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla Babadağ Huzurevi'nde yemek programı düzenlendi. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel buluşmada büyüklerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde Babadağ Belediyesi başta olmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla birlikte Babadağ Huzurevi'nde yemek programı düzenlendi. Düzenlenen yemek programında Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, huzurevi sakinlerini dinledi ve sohbet etti. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, birlik ve beraberliği pekiştiren bu güzel buluşmada büyükler ile aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Düzenlenen programa, Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, meclis üyeleri ve huzurevi sakinleri katılım sağladı.

"Büyüklerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık"

Birlik ve beraberliği pekiştiren bu güzel buluşmada aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Hayırseverlerimizin kıymetli katkılarıyla Babadağ Huzurevi'nde yemek programı düzenledik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel buluşmada büyüklerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; büyüklerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz" dedi. - DENİZLİ