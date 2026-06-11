BAE ve İran'dan Tarihi Görüşme - Son Dakika
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BAE ve İran'dan Tarihi Görüşme

BAE ve İran\'dan Tarihi Görüşme
11.06.2026 19:36
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BAE ile İran'ın ulusal güvenlik yetkilileri savaş sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.

ABD medyası, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ile İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğünü aktardı.

ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaşta aralarında uzun süredir ciddi gerilim bulunan iki bölgesel aktör arasında diplomatik temas sürprizi yaşandı. ABD medyası, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ile İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğünü aktardı. New York merkezli Bloomberg kanalına konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar; görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi azaltma yönünde önemli bir değişime işaret ettiğini belirtti. Kaynaklar, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Haberde, haftalar süren İran İHA ve füze saldırılarının ardından daha sert bir tutum benimseyen ve buna bağlı olarak İran'a yönelik koordineli saldırılar ile askeri istihbarat paylaşımı da dahil olmak üzere İsrail ile daha yakın bir çizgiye geldiği öne sürülen Abu Dabi yönetiminin, İran savaşına yaklaşımında değişim olabileceğine işaret edildiği belirtildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BAE ve İran'dan Tarihi Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evren Oruç Evren Oruç:
    yok be bu hiçbir şey değiştiremez daha önce de böyle görüşmeler oldu sonra yine aynı gerginlik başladı bu da öyle olacak herhalde merak etme savaş devam edecek işte aynı konuşmalar aynı sonuçlar 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kürşat Yılmaz Mustafa Kürşat Yılmaz:
    güzel de BAE'nin ekonomik çıkarı ne bundan yani ne kazanacak bir ülke olarak 0 0 Yanıtla
  • Hicran Can Hicran Can:
    işte böyle şeyler olur işte iyi bir adım atılmış gibi geliyor bana ama tam emin değilim yani diyalog açılması güzel de bu tür görüşmeler ne kadar sonuç verir bilmiyorum yine de umarım barış yönünde adımlar atılıyor 0 0 Yanıtla
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