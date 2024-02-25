Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz - Son Dakika
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Politika

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz

Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.

25.02.2024 23:55  Güncelleme: 00:41
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Bağcılar Belediye Başkanı ve başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen lansman toplantısında Özdemir, çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

Özdemir'in, Bağcılar'a denize getireceği Kilyos Sahili'ndeki projesi, İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu tatile göndereceklerine yönelik söylediği sözler, gençlere umut aşılayan cümleleri ve Murat Kurum'a verilen sözü dikkat çekti.

"SİZİ HEP BİRLİKTE TATİLE GÖNDERECEĞİZ"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldık. Bir yıldır yazıyoruz. 'Hadi girişelim', 'Hadi buraları yapalım'. Alt yapıya gönderin, üst yapıya gönderin, yol bakıma gönderin derken şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz."

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz

"BAĞCILAR'A DENİZİ GETİRİYORUZ"

"Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bu dönem Bağcılar'ımıza denizi getiriyoruz. Bağcılarımızı denizle buluşturuyoruz. İnşallah bakanlıklarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarımızın neticesinde Kilyos bölgesinde yeni bir sahili Bağcılar'ımıza, İstanbul'a kazandırıyoruz. Bağcılar'ımızın tüm fertlerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Burada hayata geçireceğimiz sosyal tesislerle Bağcılarlı hemşehrilerimize İnşallah güzel denizi armağan ediyoruz."

"REKOR OY SÖZÜ VERİYORUZ"

"Buradan hep birlikte 31 Mart'ta Cumhur İttifakımızın adayı Murat Kurum'a mesaj göndereceğiz. Bağcılar için İstanbul'umuz için çok çalışacağız değil mi Bağcılar? Gelin hep birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum'a güçlü bir mesaj iletelim. İnşallah hep beraber şu sözü verelim. Çok çalışacağız değil mi Bağcılar? 31 Mart'a kadar durmadan çalışmaya söz veriyoruz değil mi Bağcılar? 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşıp İstanbul'a rekor oyla destek olmaya söz veriyorsunuz değil mi Bağcılar? Sayın Başkanım, biz Bağcılar olarak inşallah rekor, İstanbul'da da Murat Kurum diyeceğimizi söz veriyoruz."

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir

"BAĞCILARIMIZ ÇOK GÜZEL İNSANLAR YETİŞTİRDİ"

" Türkiye'de Bağcılar'dan Türkiye birincilerini çıkarmaya hazır mıyız? Bakın daha önce Bağcılar'dan bir Türkiye birincisi çıktı. Feyzullah Kıyıklık başkanımızın evladı Türkiye birincisi olarak derece aldı. Bağcılar'ımız gerçekten çok güzel insanlar yetiştirdi. Şu anda Alper Gezeravcı astronotumuz uzaya çıktı. Kendisini uzaya çıkaran dragon şirketinin mühendisi nereli. Bağcılarlı. Şu anda ülkemizin çığır atlamasına, Kaan'larımızın göklere çıkmasına ve milli teknoloji seferberliğimizin öncülüğünün yapılmasına vesile olan Sanayi ve Teknoloji bakanımız nereli? Kendisi Bağcılarlı, Çınar Mahallemizin evladı. O yüzden söylüyorum. Fırsat tanındığı zaman, yollar açıldığı zaman Bağcıların evlatlarının aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu anlamda, kuruluşundan bu tarafa gençlerimiz her zaman Bağcılar'da önü açılan fertler oldu."

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz

Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Bağcılar, Kilyos, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Emk: Gülsek mi ağlasak mı bizde şaşırdık artık 34 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Yaparsa Ak Parti yapar 5 25 Yanıtla
  • guvenlik office: siysetin bittiği gibi belediyecilikte bitti. dünyanın en iyi işlerini yapsanda yapacak olsan da yapmasanda oy verecek kişi yine oyunu vericek vermiycek kişi yine oyunu vermiycek. Siyaset artık futbol takımı gibi oldu. Takım utarcasına herkes parti tutuyor. kimse tuutğu yada desteklediği partinin eksiklerini hatalarını kusurlarını en kötüsüde yanlışlarını görmüyor.. En cahilceside yapılan yanlışa siyasilerin uyduramadığı kılıfları partizanların uydurması. KİMSEYE OY MOY YOK... 29 0 Yanıtla
  • Uçan Adam: Bizim ilçede herkesi Uzaya yollayacakmış.Deniz gelmesi artık demode oldu. 19 5 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Helal haci 3 20 Yanıtla
  • Cemal Hekim: Yaşım 50 doğma büyüme BAĞCILAR da ömrüm geçti ya ben başka birşey yaşıyorum BAĞCILARsakini olarak yada BAŞKAN yeni geldiği için umarım öyle demiştir 17 4 Yanıtla
  • Gerginyo : Ne anlatıyon evladım sen 6 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz - Son Dakika
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