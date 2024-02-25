Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz

Bağcılar Belediye Başkanı ve başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen lansman toplantısında Özdemir, çarpıcı açıklamalarda da bulundu.
Özdemir'in, Bağcılar'a denize getireceği Kilyos Sahili'ndeki projesi, İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu tatile göndereceklerine yönelik söylediği sözler, gençlere umut aşılayan cümleleri ve Murat Kurum'a verilen sözü dikkat çekti.
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldık. Bir yıldır yazıyoruz. 'Hadi girişelim', 'Hadi buraları yapalım'. Alt yapıya gönderin, üst yapıya gönderin, yol bakıma gönderin derken şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz."
"Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bu dönem Bağcılar'ımıza denizi getiriyoruz. Bağcılarımızı denizle buluşturuyoruz. İnşallah bakanlıklarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarımızın neticesinde Kilyos bölgesinde yeni bir sahili Bağcılar'ımıza, İstanbul'a kazandırıyoruz. Bağcılar'ımızın tüm fertlerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Burada hayata geçireceğimiz sosyal tesislerle Bağcılarlı hemşehrilerimize İnşallah güzel denizi armağan ediyoruz."
"Buradan hep birlikte 31 Mart'ta Cumhur İttifakımızın adayı Murat Kurum'a mesaj göndereceğiz. Bağcılar için İstanbul'umuz için çok çalışacağız değil mi Bağcılar? Gelin hep birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum'a güçlü bir mesaj iletelim. İnşallah hep beraber şu sözü verelim. Çok çalışacağız değil mi Bağcılar? 31 Mart'a kadar durmadan çalışmaya söz veriyoruz değil mi Bağcılar? 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşıp İstanbul'a rekor oyla destek olmaya söz veriyorsunuz değil mi Bağcılar? Sayın Başkanım, biz Bağcılar olarak inşallah rekor, İstanbul'da da Murat Kurum diyeceğimizi söz veriyoruz."
" Türkiye'de Bağcılar'dan Türkiye birincilerini çıkarmaya hazır mıyız? Bakın daha önce Bağcılar'dan bir Türkiye birincisi çıktı. Feyzullah Kıyıklık başkanımızın evladı Türkiye birincisi olarak derece aldı. Bağcılar'ımız gerçekten çok güzel insanlar yetiştirdi. Şu anda Alper Gezeravcı astronotumuz uzaya çıktı. Kendisini uzaya çıkaran dragon şirketinin mühendisi nereli. Bağcılarlı. Şu anda ülkemizin çığır atlamasına, Kaan'larımızın göklere çıkmasına ve milli teknoloji seferberliğimizin öncülüğünün yapılmasına vesile olan Sanayi ve Teknoloji bakanımız nereli? Kendisi Bağcılarlı, Çınar Mahallemizin evladı. O yüzden söylüyorum. Fırsat tanındığı zaman, yollar açıldığı zaman Bağcıların evlatlarının aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu anlamda, kuruluşundan bu tarafa gençlerimiz her zaman Bağcılar'da önü açılan fertler oldu."
Son Dakika › Politika › Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Seçimden sonra dokunmamıza gerek kalmayacak, hep birlikte tatile göndereceğiz - Son Dakika
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