Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim Verildi

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay 5. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar 971 bin 576 kişiye farkındalık eğitimleri verdik. Sosyal Medya Çalışma Grubumuz ile çocukların olumsuz etkilenebilecekler içerikleri tespit etmek ve bunlara yönelik koruyucu, önleyici faaliyetler yürütüyoruz" dedi.

Yeşilay tarafından düzenlenen 5. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi gerçekleştirildi. Fatih Eminönü'nde bulunan Sepetçi Kasrı'nda gerçekleşen zirveye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, yabancı uzmanlar ve davetliler katıldı.

"Bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan kapsamlı eğitimler veriyoruz"

Programın açılışının ardından konuşan ve bakanlığın farkındalık konusundaki çalışmalarına değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızın temelini oluşturan kurul kararları doğrultusunda hazırladığımız, Ulusal Strateji Belgeleri ve Eylem Planları kapsamında etkili bir iş birliğiyle çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık olarak, önleyici rehberlik, eğitim programları düzenliyor, farkındalık oluşturmak amacıyla projeler gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışmalarımızı çatısı altında yürüttüğümüz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı bu amaçla hayata geçirdiğimiz bir çalışmadır. Bu program kapsamında öncelikli olarak, madde bağımlılığıyla mücadelede ön saflarda görev yapacak meslek elemanlarımıza "Formatör Eğitimi" veriyoruz. Ayrıca 81 ilimizde, bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan kapsamlı eğitimler veriyoruz. Artık sadece madde bağımlılığı konusunda değil; alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında da farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar 971 bin 576 kişiye farkındalık eğitimleri verdik"

Bakanlık olarak farkındalık eğitimlerinin verildiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda bugüne kadar 971 bin 576 kişiye farkındalık eğitimleri verdik. Diğer yandan ise, Aile Eğitim Programı kapsamında "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" modülü ile ailelere, bağımlılığın belirtileri, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuyoruz. Bu modülle ise bugüne kadar 449 bin 293 kişiye ulaştık. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız, bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızda bizler için önemli bir yol haritasıdır" ifadelerini kullandı.

"Dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığı da eylem planımız kapsamında mücadelemizi sürdürdüğümüz hedeflerimiz arasında yer almaktadır"

Dijital ve kumar bağımlılığı ile ilgili mücadelenin de sürdüğünü söyleyen Bakan Göktaş, "Son yıllarda ciddi bir problem olarak karşımıza çıkan dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığı da eylem planımız kapsamında mücadelemizi sürdürdüğümüz hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra eylem planı kapsamında verdiğimiz eğitimlerle aileyi ve özellikle gençlerimizin geleceğini tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla etkili bir mücadele ortaya koyuyoruz. Ayrıca sıra çocuklarımızı, her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

"Zararlı içerikleri gerekli mercilere iletiyor ve hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz"

Bakan Göktaş, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuz" ile çocukların olumsuz etkilenebilecekler içerikleri tespit etmek ve bunlara yönelik koruyucu, önleyici faaliyetler yürütüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY İhbar Platformunu oluşturduk. Bu kapsamda Dijital haberleşme kanalları ve web sitesi üzerinden bildirilen tüm içerikleri titizlikle inceliyoruz. Zararlı içerikleri gerekli mercilere iletiyor ve hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Ayrıca, Sosyal Hizmet Merkezlerimizle, bağımlılık öyküsü olan vatandaşlarımıza ve ailelerine sosyal uyum süreci için danışmanlık hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devamında teknolojik bağımlılığa değinen Bakan Göktaş, "Günümüzde hızla gelişen teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra birtakım zorlukları, tehditleri ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğine şahit oluyoruz. Kişisel verilerin gizliliği, siber güvenlik riskleri, dijital zorbalık, zararlı akımların yaygınlaşması ve dijital bağımlılık bu tehlikelerden sadece birkaçıdır. Özellikle çocuklarımızın masum dünyasını kirleten dijital içerikler, onların geleceğini doğrudan etkiliyor. Dijitalleşmenin bizi karşı karşıya bıraktığı tehlikelere karşı tedbirli olma gerekliliği ise ülkemizin geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor" diye konuştu.

Program daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL