Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım

14.10.2022 15:17

Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılma kararı gündem olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu gelişme karşısında açıklamada bulundu. "Biz, kapımızı kimseye kapayamayız" diyen Erdoğan, "Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Çelebi'nin rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım" ifadelerine yer verdi.

2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı.

"DAVET EDEREK ONURLANDIRAN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelebi, "Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez! Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

"GELENE KAPIMIZI KAPATMAYIZ"

Çelebi'nin daha önce AK Parti'ye katılmayacağını şeklinde yorumlanan söylemleri nedeniyle son hamlesi muhalefetten tepki gördü. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun." ifadelerini kullandı.

"ROZETİNİ BİZZAT BEN TAKACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında, "Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah Çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın." dedi.

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Kırıkkale haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması) Kapı açık, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı... Kırıkkale haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması) Kapı açık, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı... AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım - Son Dakika


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