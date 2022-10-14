Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım

Erdoğan'dan AK Parti'ye geçen Çelebi için ilk yorum! Bir de çağrısı var

2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı.

"DAVET EDEREK ONURLANDIRAN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelebi, "Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez! Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

"GELENE KAPIMIZI KAPATMAYIZ"

Çelebi'nin daha önce AK Parti'ye katılmayacağını şeklinde yorumlanan söylemleri nedeniyle son hamlesi muhalefetten tepki gördü. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun." ifadelerini kullandı.

"ROZETİNİ BİZZAT BEN TAKACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında, "Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah Çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın." dedi.