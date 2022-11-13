Saadet Partisi neden masada BTP'yi istemiyor? İşte gerçek sebebi...

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 6'lı masaya dahil olmak istediklerini söyledi. Baş'ın bu talebine ilk yanıt Akşener'den gelirken, Akşener Baş'la görüşmesinden sonra son kararın 6'lı masada olduğunu işaret etti.

"BİZİ FAZLA ATATÜRKÇÜ BULUYORLAR"

Ancak Hüseyin Baş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 6'lı masa partilerinden Saadet Partisi'nin kendilerini fazla Atatürkçü bulmaları nedeniyle masada istemediğini söyledi. Baş'ın bu çıkışının ardından Saadet cephesinden gelen açıklamalarda da BTP'nin 6'lı masaya katılmasına karşı mesafeli bir duruş sergilendi.

BAŞ VE ERBAKAN KAVGASI NEDENİYLE SOĞUK BAKIYORLAR

Saadet Partisi'nin bu duruşunun nedeni de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Saadet Partisi'nin, zaten hali hazırda geçmişten bu yana mesafeli durduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılmasına Necmettin Erbakan ve Haydar Baş arasında yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak sıcak bakmadığı belirtildi.

İLK DENEMESİ ERBAKAN'LA OLDU

Haydar Baş'ın 1970'li yıllarda siyasette ilk denemesi Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile oldu. Ancak Baş'ın buradaki kariyeri fazla sürmedi. Erbakan, çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle Baş'ı partiden uzaklaştırdı. Baş'ın iddiasına göre ise Erbakan kendisini rakip görmüştü. Öyle ki Baş'ın yıldızı daha sonra ne Refah ile ne de AK Parti ve Saadet gibi partilerle bir daha barışmadı.

DEVA EV SAHİPLİĞİNDE SON KARAR VERİLECEK

Diğer yandan BTP'nin 6'lı masaya dahil edilip edilmeyeceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. BTP'nin kaderi yarın DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısında belli olacak. DEVA Partisi'nin de BTP'yi istemediği söylentileri var ancak BTP ile asıl sorun yaşayan parti olan Saadet'in nasıl bir tavır sergileyeceği daha fazla merak ediliyor.