Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konu hakkında konuştu - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün düzenlenen grup toplantısındaki sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadeleriyle kafaları karıştırdı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kast ettiği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla kafa karışıklığını giderdi.

YEMEK YERKEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Yönter, HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği anların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, bir yer sofrası etrafında toplanan HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın kebap yediği görülüyor.

Yönter, paylaştığı fotoğrafın üzerine de "Bölücükebapçılar" etiketini düştü.