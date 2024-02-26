Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.

26.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:40
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 70. yaş günü dolayısıyla 70 adet gül gönderdi.

ERDOĞAN: DEVLET BEY YAŞIM MİKTARINCA GÜL GÖNDERDİ

MYK toplantısı için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CumhurbaşkanıErdoğan, "Öncelikle devlet bey her zamanki o nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Zengin bir nezaket. Devlet Bey yaşım miktarınca gül gönderdi. Kendine has estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler. Bu süreci en güzel şekilde dayanışma içinde devam ettireceğiz" dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

VATANDAŞLARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

ARACINI DURDURUP TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Vatandaşlar ellerinde pasta ile 70. yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Bu sırada Erdoğan da aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN REİS" PANKARTI

Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nın "İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun" pankartı açıldı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Burhan Asker: ?????????? bunları aşkı başka ya?????? 17 1 Yanıtla
  • mert çelik: aralarının iyi olmasına sevınıyoruz,eskıden sayın bahcelı neler dıyordu,hala haber arsıvlerınde vardır..ama duzeldı ıyı barı 0 0 Yanıtla

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