MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.
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